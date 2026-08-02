Novo lice Prokoškog jezera: Rekordan broj posjetilaca nakon asfaltiranja

Završetkom asfaltiranja posljednje dionice puta do Prokoškog jezera, jedan od najpoznatijih prirodnih bisera Bosne i Hercegovine prvi put je u potpunosti povezan asfaltiranom saobraćajnicom s Fojnicom.

Već prvog dana nakon završetka radova zabilježen je osjetno veći broj posjetilaca, što mnogi vide kao potvrdu da će lakši pristup doprinijeti razvoju turizma i povećanju broja gostiju.

Iako je bio radni dan, brojni domaći i strani turisti iskoristili su lijepo vrijeme za posjetu ovom ledenjačkom jezeru na planini Vranici. Tokom vikenda očekuje se još veća gužva.

Posjetioci su uživali u netaknutoj prirodi, svježem planinskom zraku i domaćim specijalitetima koje nude lokalni ugostitelji, dok mještani vjeruju da će nova putna infrastruktura dodatno oživjeti turističku sezonu.

Podijeljena mišljenja

Završetak asfaltiranja izazvao je različite reakcije javnosti. Dok jedni smatraju da će kvalitetniji put donijeti razvoj i olakšati život lokalnom stanovništvu, drugi upozoravaju da bi povećan broj vozila mogao ugroziti osjetljivi ekosistem jednog od najvrjednijih zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini.

Posebne rasprave izazvao je i novi cjenovnik usluga na ulazu u Spomenik prirode.

Ulaznica za odrasle državljane Bosne i Hercegovine iznosi 3 KM, dok strani posjetioci plaćaju 6 KM. Kampovanje košta 20 KM za domaće i 30 KM za strane goste.

Parking unutar kompleksa naplaćuje se 15 KM za državljane BiH, odnosno 20 KM za strane posjetioce. Parking za četverocikle (quadove), motocikle i organizovane grupe iznosi 20 KM, dok parking ispred ulazne kapije košta 10 KM za domaće i 15 KM za strane posjetioce.

Pozivi na zabranu quadova

Na društvenim mrežama brojni građani traže potpunu zabranu ulaska četverocikala na područje Prokoškog jezera, smatrajući da upravo oni stvaraju najveću buku i predstavljaju najveću prijetnju prirodnom ambijentu.

S druge strane, dio javnosti podržava uvođenje reda i naplatu usluga, smatrajući da će prikupljena sredstva pomoći očuvanju ovog vrijednog prirodnog lokaliteta.

Prokoško jezero nalazi se na 1.636 metara nadmorske visine, oko 23 kilometra od Fojnice. Zaštićeno je kao Spomenik prirode i poznato je po svom bogatom biodiverzitetu, endemskim vrstama i tradicionalnim katunima, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najljepših prirodnih dragulja Bosne i Hercegovine.