Kilometarske gužve na graničnim prijelazima: Evo koliko se čeka

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Neum - Stolac, u mjestu Blace, obustavljen je saobraćaj na ovoj cesti, a vozila se usmjeravaju na alternativne pravce.

Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, kod benzinske pumpe Bor petrol, na ulazu u Kotor Varoš, koji je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode na ovoj lokaciji.

Odvijanje saobraćaja je normalizirano i na magistralnoj cesti Bihać- Bosanski Petrovac u mjestu Dubovsko, nakon završenog policijskog uviđaja.

Gužve od jutros

Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora te su na pojedinim graničnim prijelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila.

Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prijelazima: Gradiška-Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Prisika, Orašje, Osoje, Gorica i Crveni Grm, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje savjetujemo češće pauze.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene obustave saobraćaja.

Postavljanje rasvjete

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama: Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju) i Konjic-Jablanica (Ribićki most).

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo, i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici https://bihamk.ba/spi/kamere .

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.