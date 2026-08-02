U ovu zemlju sada možete putovati bez vize

Državljani Bosne i Hercegovine od sada će lakše putovati u Azerbejdžan (Azerbaijan), nakon što je ta zemlja uvela privremeni bezvizni režim za nosioce običnih pasoša iz BiH i Republike Singapur (Singapore), piše AzerNEWS.

Prema informacijama Državne migracijske službe Azerbejdžana, od 1. avgusta 2026. do 1. avgusta 2027. godine građanima Bosne i Hercegovine i Republike Singapur koji putuju u turističke svrhe više neće biti potrebna viza za ulazak u Azerbejdžan.

Kako se navodi, cilj ove mjere jeste olakšavanje putovanja, unapređenje bilateralne saradnje, kao i dodatna promocija turizma.

Tokom važenja ove odluke putnici koji ispunjavaju propisane uslove moći će bez vize ući u Azerbejdžan najviše tri puta, a svaka pojedinačna posjeta može trajati do 30 dana.

Državna migracijska služba podsjetila je i da svi strani državljani koji u Azerbejdžanu borave duže od 15 dana imaju obavezu prijaviti mjesto boravka u skladu s odredbama Migracijskog zakonika.

S druge strane, državljanima Azerbejdžana još od 2017. godine nije potrebna viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

Građani Azerbejdžana imaju pravo boraviti u Bosni i Hercegovini do 90 dana u periodu od šest mjeseci, računajući od dana prvog ulaska.