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PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić se javio iz aviona: Radujem se susretu sa Srbima u Srpskoj i FBiH

Duhovno jedinstvo Srba niko ne može da uništi, a Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu, naveo je Vučić

Aleksandar Vučić. Screenshot / Informer

A. O.

prije 26 minuta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će boraviti u posjeti Bosni i Hercegovini.

Tim povodom, videosnimkom se obratio kratko na Instagramu, dok je letio avionom.

- Radujem se susretu sa Srbima u Srpskoj i BiH federaciji. Duhovno jedinstvo Srba niko ne može da uništi, a Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu - naveo je Vučić na Instagramu.

# SRBIJA
# BIH
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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