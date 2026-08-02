Vučić se javio iz aviona: Radujem se susretu sa Srbima u Srpskoj i FBiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će boraviti u posjeti Bosni i Hercegovini.
Tim povodom, videosnimkom se obratio kratko na Instagramu, dok je letio avionom.
PREDSJEDNIK SRBIJE
Duhovno jedinstvo Srba niko ne može da uništi, a Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu, naveo je Vučić
Aleksandar Vučić. Screenshot / Informer
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će boraviti u posjeti Bosni i Hercegovini.
Tim povodom, videosnimkom se obratio kratko na Instagramu, dok je letio avionom.
- Radujem se susretu sa Srbima u Srpskoj i BiH federaciji. Duhovno jedinstvo Srba niko ne može da uništi, a Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu - naveo je Vučić na Instagramu.
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