Vučić stigao u manastir Rmanj: Dočekali ga zvaničnici RS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u manastir Rmanj, gdje su ga dočekali zvaničnici Republike Srpske i Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

Vučića su na platou ispred manastira dočekali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, a na ulazu u svetinju episkop Sergije, prenosi Srpska info.

Vučić je rekao je da se raduje susretu sa Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te da Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu.

On je naveo da obilazi srpski narod i svetinje i da će posjetiti, između ostalog, Rmanj, Drvar, Manjaču, a prije toga Petrovačku cestu.