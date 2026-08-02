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PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić stigao u manastir Rmanj: Dočekali ga zvaničnici RS

Duhovno jedinstvo srpskog naroda niko ne može da uništi, poručio je Vučić

Dolazak Vučića. Srna

A. O.

prije 1 sat 5 minuta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u manastir Rmanj, gdje su ga dočekali zvaničnici Republike Srpske i Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

Vučića su na platou ispred manastira dočekali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, a na ulazu u svetinju episkop Sergije, prenosi Srpska info.

Vučić je rekao je da se raduje susretu sa Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te da Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu.

On je naveo da obilazi srpski narod i svetinje i da će posjetiti, između ostalog, Rmanj, Drvar, Manjaču, a prije toga Petrovačku cestu.

– Mnogo smo mjesta obišli, još mnogo energije imam i želim da je obiđemo još više i želim da pomognemo još više – naveo je Vučić na profilu na Instagramu.

On je rekao da će u naredna tri dana posjetiti više općina u RS, te podsjetio da je u svakoj općini koju su do sada posjetili Srbija ostavila neizbrisiv trag, te ukazao na pomoć u izgradnji vrtića, škola, bolnica i izrazio zadovoljstvo zbog te pomoći.

– Duhovno jedinstvo srpskog naroda niko ne može da uništi – poručio je Vučić.

Vlade Republike Srpske i Srbije pružile su veliku podršku historijskoj obnovi manastira Rmanj.

# ALEKSANDAR VUČIĆ
# RMANJ
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