Lendo na Ljutoj Gredi: Država se mjeri odnosom prema onima koji su je branili

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo prisustvovao je centralnoj manifestaciji 'Dani pobjede, dani ponosa', na Ljutoj Gredi na Vlašiću.

Tom prilikom istakao je da Ljuta Greda predstavlja jedno od mjesta na kojem je ispisana jedna od najsvjetlijih stranica odbrane Bosne i Hercegovine, gdje su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine pokazali šta znače hrabrost, odlučnost i borba za slobodu i domovinu.

- Ovdje nisu pobijedili samo borci Sedmog korpusa i Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovdje je pobijedila vjera da se ima pravo na život, slobodu i svoju domovinu - poručio je Lendo.

Govoreći o značenju pobjede i ponosa, naglasio je da pobjeda nije samo ono što se dogodilo tada, nego da se danas ogleda i u odnosu prema vrijednostima koje su iza sebe ostavili šehidi, poginuli borci, ratni vojni invalidi i demobilisani borci.

Istakao je i da ponos nije samo riječ koja se izgovara na godišnjicama, nego odgovornost i obaveza prema onima koji su branili Bosnu i Hercegovinu.

Položaj boračke populacije

- Pobjeda nije samo ono što se dogodilo tada. To je pobjeda dobra nad zlom, svjetla nad tamom. Pobjeda je ono što smo uradili sa onim što su nam ostavili naši šehidi i poginuli borci, naši ratni vojni invalidi i demobilisani borci. Pobjeda je građenje države, a pobjeda treba da bude naš odnos prema onima koji su branili ovu zemlju - istakao je Lendo.

Osvrćući se na položaj boračke populacije, naglasio je da je, uprkos svemu što je urađeno, potrebno stalno preispitivati jesmo li učinili dovoljno za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilisane borce.

- Država se ne mjeri samo velikim riječima. Država se mjeri odnosom prema onima koji su je branili - naglasio je Lendo.

Govoreći o Bosni i Hercegovini danas, istakao je da različita mišljenja i politički stavovi ne smiju biti razlog za podjele kada je riječ o Bosni i Hercegovini, istini o ratu, Armiji Republike Bosne i Hercegovine i dostojanstvu šehida i boraca.

Podsjetio je da Bosnu i Hercegovinu nisu odbranili bogatstvo, sila ni brojnost nego hrabrost, vjera u pravo na život, slobodu i državu kao i zajedništvo, naglasivši da upravo to zajedništvo danas moramo vratiti.

- Moramo biti zajedno. Moramo biti jedan stroj. Kao što smo bili onda, kad je bilo najteže. Jer narod koji izgubi zajedništvo počinje gubiti ono za šta se borio - poručio je Lendo.

"Vojska odbrane"

Posebnu počast odao je rahmetli generalu Mehmedu Alagiću istakavši da njegovo ime ostaje simbol pobjede, časti i odgovornosti. Naglasio je da pobjeda na Vlašiću i put Sedmog korpusa trajno ostaju zapisani u historiji Bosne i Hercegovine, ali da iza vojnih pobjeda ostaju obraz, čast i primjer budućim generacijama.

Dodao je da danas nije dovoljno čuvati samo uspomenu na generala Alagića i pripadnike Sedmog korpusa, nego i vrijednosti koje su predstavljali - vjeru u domovinu, odgovornost, poštenje, zajedništvo i poštovanje prema borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Govoreći o očuvanju istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu, istakao je da se ne smije dozvoliti izjednačavanje onih koji su napali Bosnu i Hercegovinu i onih koji su je branili, niti umanjivanje uloge Armije Republike Bosne i Hercegovine.

- Armija Republike Bosne i Hercegovine nije bila vojska osvajanja. Bila je vojska odbrane. Bila je vojska koja je branila svoj dom i svoju državu. Zato ćemo uvijek čuvati istinu. Dostojanstveno. Odgovorno. Bez mržnje, ali odlučno - poručio je Lendo.

Mjesto zavjeta

Na kraju obraćanja istakao je da Bosna i Hercegovina mora biti iznad svakog pojedinca, svake funkcije, stranke i svakog interesa naglasivši da šehidi i poginuli borci nisu dali živote za podjele nego za slobodnu, nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu. Dodao je da Ljuta Greda treba ostati mjesto zavjeta da će se čuvati istina, naša država, naši borci i ime Armije Republike Bosne i Hercegovine.

- Naša pobjeda nije zaboravljena i naša istina nije izgubljena. Naš ponos nije slomljen. Našu pobjedu moramo čuvati, naš ponos moramo dokazivati i našu državu moramo graditi – svaki dan, zbog onih kojih nema, zbog onih koji su ostali i zbog onih koji dolaze - naglasio je Lendo, saopćeno je iz Ureda potpredsjednika FBiH Refika Lende.