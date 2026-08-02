Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUSRETI U RS

Vučić tokom posjete manastiru Rmanj poručio: "Rat nikome nije donio dobro, ključno je osigurati radna mjesta"

Važno je da ljudi rade i da imaju posao, jer to znači da mogu ostati i opstati na svojim ognjištima, poručio je Vučić

Posjeta Martin Brodu. RTRS

A. O.

prije 1 sat 12 minuta

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas je posjetio manastir Rmanj u Martin Brodu, gdje su ga dočekali zvaničnici Republike Srpske – predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, uz prisustvo lidera SNSD-a Milorada Dodika te episkopa bihaćko-petrovačkog i rmanjskog Sergija.

Episkop Sergije tom prilikom je naglasio da će ovaj dan ući u historiju ovog kraja, istakavši veliku zahvalnost Srbiji i Vučiću za finansijsku pomoć pri obnovi ove svetinje.

Tokom obilaska manastirskog kompleksa, Vučić je podvukao da je ključno osigurati radna mjesta kako bi stanovništvo u Eparhiji bihaćko-petrovačkoj imalo uslove za život i opstanak.

Vučić se posebno osvrnuo na rad pogona "Yumco" u Drvaru, naglasivši da država svjesno održava poslovanje unatoč gubicima kako bi se osigurala zaposlenost, uglavnom za žene, te time održao ekonomski život cijelog kraja.

Istaknuto je da je Srbija pomogla i po pitanju eparhijskog dvora i zemljišta u Bosanskom Petrovcu, kao i u samoj obnovi manastira Rmanj.

- Važno je da ljudi rade i da imaju posao, jer to znači da mogu ostati i opstati na svojim ognjištima - poručio je Vučić.

Odgovarajući na pitanja o razgovorima s lokalnim stanovništvom, Vučić je naveo da ljudi uglavnom traže posao te da su zabrinuti za budućnost. Osvrnuo se i na stradanja tokom proteklog rata te na demografske promjene u ovim krajevima.

- U Vukovskom gotovo da niko nije ostao, u Čipuljiću gdje je živjelo 4.000 Srba danas ih nema ni 30. Ali, da budem iskren, ima i mjesta gdje su živjeli drugi narodi pa ih danas ima neuporedivo manje. Rat je svima donio nesreću - zaključio je Vučić.

# RS
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# MARTIN BROD
# MANASTIR RMANJ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.