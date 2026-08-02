Vučić tokom posjete manastiru Rmanj poručio: "Rat nikome nije donio dobro, ključno je osigurati radna mjesta"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas je posjetio manastir Rmanj u Martin Brodu, gdje su ga dočekali zvaničnici Republike Srpske – predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, uz prisustvo lidera SNSD-a Milorada Dodika te episkopa bihaćko-petrovačkog i rmanjskog Sergija.

Episkop Sergije tom prilikom je naglasio da će ovaj dan ući u historiju ovog kraja, istakavši veliku zahvalnost Srbiji i Vučiću za finansijsku pomoć pri obnovi ove svetinje.

Tokom obilaska manastirskog kompleksa, Vučić je podvukao da je ključno osigurati radna mjesta kako bi stanovništvo u Eparhiji bihaćko-petrovačkoj imalo uslove za život i opstanak.

Vučić se posebno osvrnuo na rad pogona "Yumco" u Drvaru, naglasivši da država svjesno održava poslovanje unatoč gubicima kako bi se osigurala zaposlenost, uglavnom za žene, te time održao ekonomski život cijelog kraja.