Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Od Čuprilića do Dine Merlina

Alifakovac se prostire se od Jarčedola pa sve do Šeher-Ćehajine ćuprije, a prepoznatljivost cijelog prostora ogleda se u alifakovačkom mezarju i strmoj ulici u kojoj su kuće postavljene amfiteatralno, okrenute prema zapadu. Upravo zbog takvog rasporeda, Alifakovac pruža jedan od najljepših pogleda na staro gradsko jezgro Sarajeva i već stoljećima plijeni pažnju stanovnika i posjetilaca.

Ova mahala dobila je naziv po Ali-Fakihu, sarajevskom učenjaku i pravniku koji je živio u drugoj polovini 15. vijeka. Njegovo ime ostalo je trajno vezano za ovaj dio grada, koji je kroz stoljeća sačuvao autentičan izgled i duh stare sarajevske mahale.

Kroz Alifakovac je u prošlosti prolazio put prema Kozijoj ćupriji, koji je dalje vodio prema istočnim krajevima. Ova saobraćajnica bila je jedna od najvažnijih veza Sarajeva s ostatkom Osmanskog carstva, pa je njome svakodnevno prolazio veliki broj putnika, trgovaca i karavana.

Carska džada

Taj put se u osmanskom periodu nazivao Carska džada i predstavljao je glavnu cestu prema Carigradu. Ovim putem su u Šeher pristizali putnici, trgovci i karavane, donoseći sa sobom robu, običaje i vijesti iz različitih krajeva Carstva.

Carska cesta bila je popločana kaldrmom, a njeni ostaci mogu se i danas uočiti pored česme kod današnje Hadžijske džamije. Džamiju je sagradio Vekil-Harč, po kojem je cijela mahala, koja pripada Alifakovcu, i dobila ime. Sačuvani dijelovi stare kaldrme i danas svjedoče o značaju nekadašnjeg puta koji je povezivao Sarajevo s istokom.

Posebnu inspiraciju na Alifakovcu pronalazili su i brojni umjetnici. Alifakovačko mezarje, sa svojim jedinstvenim ambijentom i pogledom na Sarajevo, često je bilo motiv poznatih slikara, među kojima je i ugledni bosanskohercegovački slikar Safet Zec.

Dva turbeta

Na Alifakovcu je sačuvano gotovo 500 starih nišana. Posebnu vrijednost ima činjenica da gotovo polovina nosi epitafe, odnosno reljefno uklesane natpise koji danas predstavljaju vrijedan izvor za proučavanje prošlosti Sarajeva. Među brojnim nišanima posebno se izdvajaju dva turbeta, od velike kulturno-historijske vrijednosti, koja su zbog svoje prepoznatljive arhitekture i položaja često bila motiv na razglednicama Sarajeva.

U jednom od ta dva turbeta ukopan je Jusuf-paša Čuprilić. Koliko je bio značajna ličnost za Sarajevo, najbolje potvrđuje činjenica da je njegovu smrt zabilježio i Mula Mustafa Bašeskija, a to se dogodilo sredinom 18. vijeka. Jusuf-paša bio je Sarajlija i veoma zanimljiva ličnost, po predajama poznata po svojim nesvakidašnjim i nadnaravnim osobinama, zbog kojih su ga mnogi smatrali evlijom odnosno pobožnim i Bogu bliskim čovjekom za kojeg se vjerovalo da posjeduje posebne duhovne darove, dok je za druge koji ga nisu razumjeli često bio čudak.

Jusuf-paša je stanovao na vrhu Zildžiluk-čaršije, odnosno Zvonarske čaršije, koja se nalazila u Podalifakovcu, nizvodno od Šeher-Ćehajine ćuprije. Pored svoje skromne kuće, Jusuf-paša je iskopao bunar, koji su Sarajlije prozvale Jusuf-pašin bunar. Vremenom se među narodom uvriježilo vjerovanje da njegova voda ima ljekovita svojstva, pa su naši preci s ovog bunara uzimali vodu, za koju se smatralo da posebno pomaže kod groznice.

Nakon smrti, odnosno preseljenja na Ahiret, Jusuf-paša ukopan je na Alifakovačkom mezarju, jednom od najznačajnijih sarajevskih mezarja. Upravo su se ovdje kroz stoljeća ukopavali ugledni, učeni i zaslužni stanovnici Sarajeva, zbog čega ovo mezarje i danas predstavlja svojevrsnu riznicu historije i svjedočanstvo o znamenitim ličnostima koje su obilježile prošlost grada.

Na mjestu njegove kuće kasnije je podignuta Džumišića medresa, koja je, kao i Zildžiluk-čaršija, s vremenom nestala. Na tom prostoru ukopavani su i musafiri, odnosno gosti koji su preminuli u Sarajevu, čime im je iskazivana posebna počast i poštovanje.

Odmah pored njegovog nalazi se i drugo turbe, u kojem je ukopan sin sarajevskog kadije Ahmeda Jahja efendije. I ovo turbe svjedoči o značaju Alifakovačkog mezarja, koje je kroz stoljeća bilo posljednje počivalište uglednih i zaslužnih ljudi Sarajeva.

Naime, Jahja efendija bio je osmanski kadija koji je prije dolaska u Sarajevo živio u Perziji, gdje je obavljao kadijsku dužnost. U naš grad stigao je sa suprugom i dvojicom sinova. Međutim, sudbina je htjela da se njegov mlađi sin Mehmed Jusuf u 14. godini teško razboli i preseli na Ahiret.

Poznavajući predaje o Jusuf-paši Čupriliću i ugledu koji je uživao među Sarajlijama, kadija Jahja odlučio je da svog sina ukopa u njegovoj neposrednoj blizini. U znak poštovanja prema obojici podignuta su turbeta koja su do danas ostala jedni od najprepoznatljivijih simbola Alifakovca. Upravo je to priča o dva čuvena alifakovačka turbeta, koja se decenijama nalaze među najljepšim motivima na razglednicama našeg grada.