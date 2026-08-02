Video / Ravna planina: Mjesto gdje priroda i avantura idu ruku pod ruku

Na svega dvadesetak kilometara od Sarajeva, do Ravne planine stiže se za oko 30 minuta vožnje magistralnim putem prema Palama.

Zahvaljujući dobroj saobraćajnoj povezanosti i uređenom prilazu, ova planinska destinacija lako je dostupna tokom cijele godine, što je čini idealnim izborom za jednodnevni izlet ili vikend odmor.

Nekoliko minuta vožnje od centra Pala, okružena gustim šumama i čistim planinskim zrakom, nalazi se Ravna planina – jedna od najatraktivnijih planinskih destinacija u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Nekada prepoznatljiva prvenstveno po zimskim sportovima, danas je ovo mjesto koje posjetioce privlači tokom cijele godine.

Dolazak na Ravnu planinu poseban je doživljaj zahvaljujući modernoj gondoli koja pruža panoramski pogled na šumske predjele, okolne planine i pejzaže koji se mijenjaju sa svakim godišnjim dobom. Već sama vožnja predstavlja uvod u prirodni ambijent koji mnoge ostavlja bez daha.

Tokom ljeta Ravna planina postaje idealno odredište za kupanje, ali i šetnje, planinarenje, vožnju bicikla i porodični odmor.

Uređene staze vode kroz netaknutu prirodu, dok vještačka jezera dodatno upotpunjuju planinski krajolik i stvaraju ugodan prostor za predah i fotografiranje.

Ljubitelji adrenalina mogu isprobati zip-line i druge rekreativne sadržaje, dok će oni željni mira uživati u tišini i svježem planinskom zraku.

Zimi se Ravna planina pretvara u moderan ski-centar.

Zahvaljujući kvalitetnoj infrastrukturi i prirodnim uslovima, iz godine u godinu privlači sve veći broj domaćih i stranih gostiju.

Bilo da tražite aktivan odmor, porodični izlet ili jednostavno želite pobjeći od gradske vreve, Ravna planina nudi spoj prirodnih ljepota, moderne turističke ponude i planinskog mira, uvjerila se danas ekipa "Avaza".

Upravo zbog toga postala je jedno od najposjećenijih izletišta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i destinacija kojoj se mnogi rado vraćaju.