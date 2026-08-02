Video / Voda ponovo prijeti kućama u Rakovici: Mještani godinama upozoravaju na isti kvar

Stanovnici ulice Šamin gaj u naselju Rakovica, već četvrtu godinu zaredom svjedoci su nesposobnosti i sporosti službi za popravku javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

Četvrta poplava u četiri godine ponovo će u nepovrat odnijeti hektolitre vode iz vodovodnog sistema a jedna od okolnih kuća već trpi ozbiljne štete. Poplava uvijek počinje polako, i umjesto da se gubljenje vode zaustavi odmah nakon što je uočeno, službe ViK-a uglavnom čekaju i duže od mjesec dana da poprave kvar. Objašnjenje je uvijek da imaju hitnijih slučajeva. Za to vrijeme malo curenje se pretvora u gejzire na ulici a količina izgubljene vode je ogromna, čime i ova lokacija postaje hitan slučaj.