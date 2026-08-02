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VIK NE REAGUJE

Video / Voda ponovo prijeti kućama u Rakovici: Mještani godinama upozoravaju na isti kvar

Voda iz sistema nekontrolisano ističe i prijeti kućama

Voda ponovo prijeti kućama u Rakovici. Screenshot

Piše: Ermin Zatega

prije 1 sat 38 minuta

Stanovnici ulice Šamin gaj u naselju Rakovica, već četvrtu godinu zaredom svjedoci su nesposobnosti i sporosti službi za popravku javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

Četvrta poplava u četiri godine ponovo će u nepovrat odnijeti hektolitre vode iz vodovodnog sistema a jedna od okolnih kuća već trpi ozbiljne štete. Poplava uvijek počinje polako, i umjesto da se gubljenje vode zaustavi odmah nakon što je uočeno, službe ViK-a uglavnom čekaju i duže od mjesec dana da poprave kvar. Objašnjenje je uvijek da imaju hitnijih slučajeva. Za to vrijeme malo curenje se pretvora u gejzire na ulici a količina izgubljene vode je ogromna, čime i ova lokacija postaje hitan slučaj.

Situacija sa slike iz avgusta ove godine stara je sedam dana, a voda je počela plaviti dvorište kuće koja se nalazi ispod puta na kojem je kvar nastao. Službe ViK- su obaviještene uprkos činjenici da je potrebno i desetine poziva jar se na dežurne telefone uglavnom ne javljaju.Mjesto kvara je obilježeno ali službe za popravak ne dolaze, dok isticanje vode svakog dana postaje sve jače.

Stanovnici Rakovice godinama čekaju reakciju ViK-a. Ustupljena fotografija

Prema procjeni stanovnika poplavljenog dvorišta ova situacija će eskalirati narednih dana i voda će stići do kuće. Vlasnik svakodnevno dokumentuje stanje i najavljuje tužbu za odštetu.

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# POPLAVA
# RAKOVICA
# VIK
# KVAR
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