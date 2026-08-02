Dodik pozvao Srbe u FBiH da ne prodaju svoju imovinu

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je važno da Srbi na području Eparhije bihaćko-petrovačke i rmanjske ne žele prodavati svoja imanja.

- Mi ovdje pomažemo, počev od mjesne zajednice - rekao je Dodik tokom sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem u manastiru Rmanj, prenijela je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

Dodao je da institucije Republike Srpske pružaju podršku za sve četiri srpske krajiške općine u Federaciji BiH.

Vučić: Recite nam ako možemo pomoći

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, kako je navela RTRS, kazao da ima tremu i da će prvi put obići malu kuću koju je njegov otac obnovio u Čipuljićima.

„Ponio sam nešto malo knjiga. Ako mi možemo da pomognemo ovdje nešto, recite nam“, naveo je on.

Ocijenio je da „postoji razlika između zemlje i države“, dodajući da je „teško čuvati zemlju bez države“.

„Zato kada se neko ljuti na Srbe s Kosova i Metohije samo kažem neka odu dole da žive. Naše je da pomognemo. Da nam nema ovakvih svetinja ne bi nam ni to malo ljudi opstalo. Cijeli nam se narod oko crkve okupio“, istakao je Vučić.

Srbija će nastaviti pružati pomoć

Dodao je da je Srbija do sada izdvojila 142 miliona eura za projekte u Republici Srpskoj i da će nastaviti pomagati Srbima u tom entitetu BiH, ali i u Federaciji BiH.

Sastanku je prisustvovao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, koji je, kako je navedeno, zahvalio predsjedniku Srbije za pomoć koju pruža Srbima i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH