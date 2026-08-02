FMUP: Ramo Isak nije pokrenuo procese vezane za regulaciju promjene spola

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP) saopćilo je da ministar Ramo Isak nije pokrenuo procese koji se odnose na pravnu i medicinsku regulaciju promjene spola, već da je riječ o obavezama koje su ranije prihvatile nadležne institucije u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH.

Reakcija FMUP-a uslijedila je nakon informacija u javnosti prema kojima je Isak uputio inicijativu Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva za izradu propisa koji bi uredili pitanja prikupljanja medicinske dokumentacije, kao i uslova za postupak promjene spola.

Iz Ministarstva ističu da ministar Isak nije samostalno kreirao niti pokrenuo takve obaveze, već da one proizlaze iz ranije usvojenih strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti ravnopravnosti spolova i ljudskih prava.

Kako navode iz FMUP-a, usklađivanje domaćih propisa s međunarodnim konvencijama i sudskom praksom predviđeno je kroz rad nadležnih institucija i interresornih grupa, a ne odlukom pojedinačnog ministra.

Iz ovog ministarstva pojasnili su i da je njihova uloga ograničena na upravne postupke, poput promjene ličnog imena i podataka u matičnim knjigama, dok su pitanja medicinskih uslova i procjena u nadležnosti zdravstvenih institucija i struke.