Dodik i Vučić obišli pogon fabrike "Jumko": Srbija ulaže još 140.000 eura, nema otpuštanja radnika

Mi u "Jumku" godišnje gubimo novac, ali sam ponosan na vaš rad i da bismo smanjili gubitke uložit ćemo 140.000 eura u novu opremu u roku od 15 dana. Ne planiramo otpuštati radnike, već će biti moguće zaposliti još devet novih - rekao je Vučić tokom posjete ovom pogonu.

Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišli su danas pogon fabrike "Jumko" u Drvaru, te je Vučić najavio da će Srbija uložiti dodatnih 140.000 eura u novu opremu, što će, kako je istakao, omogućiti nova zapošljavanja.

On je istakao da su radnice "Jumka" čuvari Drvara i razlog zbog kojeg ova srpska opština i dalje postoji.

Hvala vam što održavate Drvar u životu. Cilj je da zaposlimo još ljudi, treba pronaći privrednike i subvencionisati izgradnju tržnog centra - rekao je Vučić.

Naglasio je da je Srbiji stalo da Srbi ovdje opstanu.

Ostajemo posvećeni našim zajedničkim interesima i našem narodu - rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Vučića i Dodika u Drvaru su dočekali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministri u Vladi Republike Srpske Željko Budimir i Radenko Budić, načelnica opštine Drvar Dušica Runić, kao i veliki broj građana koji su nosili zastave Srbije i Republike Srpske.

Pogon vranjske kompanije "Jumko" u Drvaru svečano je otvoren 29. januara 2020. godine, a za njegovu izgradnju i opremanje Vlada Srbije izdvojila je 500.000 eura.

Dodik i Vučić prije Drvara posjetili su manastir Rmanj, gdje su razgovarali s episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem.