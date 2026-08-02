Video / Hitna pomoć intervenisala pred koncert Dine Merlina: Djevojka se onesvijestila ispred Koševa

Neposredno prije početka treće koncertne večeri Dine Merlina na stadionu Koševo, medicinska ekipa intervenisala je zbog djevojke kojoj je pozlilo.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
OPĆI HAOS
Prema informacijama s terena, medicinska ekipa ukazala je pomoć djevojci uoči početka koncerta, dok detalji događaja nisu poznati
Hitna pomoć intervenisala pred koncert Dine Merlina. Avaz
Neposredno prije početka treće koncertne večeri Dine Merlina na stadionu Koševo, medicinska ekipa intervenisala je zbog djevojke kojoj je pozlilo.
Prema informacijama s terena, djevojka se onesvijestila među okupljenim posjetiocima, nakon čega joj je ukazana pomoć.
Za sada nema zvaničnih informacija nadležnih službi o ovom slučaju, kao ni poznatog uzroka zbog kojeg je došlo do intervencije.
Brojni posjetioci večeras su pristigli na Koševo, gdje vlada velika gužva i atmosfera uoči završnog koncerta jednog od najpoznatijih bh. izvođača.
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