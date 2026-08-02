Video / Hitna pomoć intervenisala pred koncert Dine Merlina: Djevojka se onesvijestila ispred Koševa

Neposredno prije početka treće koncertne večeri Dine Merlina na stadionu Koševo, medicinska ekipa intervenisala je zbog djevojke kojoj je pozlilo.

Prema informacijama s terena, djevojka se onesvijestila među okupljenim posjetiocima, nakon čega joj je ukazana pomoć.

Za sada nema zvaničnih informacija nadležnih službi o ovom slučaju, kao ni poznatog uzroka zbog kojeg je došlo do intervencije.

Brojni posjetioci večeras su pristigli na Koševo, gdje vlada velika gužva i atmosfera uoči završnog koncerta jednog od najpoznatijih bh. izvođača.