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OPĆI HAOS

Video / Hitna pomoć intervenisala pred koncert Dine Merlina: Djevojka se onesvijestila ispred Koševa

Prema informacijama s terena, medicinska ekipa ukazala je pomoć djevojci uoči početka koncerta, dok detalji događaja nisu poznati

Hitna pomoć intervenisala pred koncert Dine Merlina. Avaz

Piše: Benjamin Sprečo

prije 58 minuta

Neposredno prije početka treće koncertne večeri Dine Merlina na stadionu Koševo, medicinska ekipa intervenisala je zbog djevojke kojoj je pozlilo.

Prema informacijama s terena, djevojka se onesvijestila među okupljenim posjetiocima, nakon čega joj je ukazana pomoć.

Za sada nema zvaničnih informacija nadležnih službi o ovom slučaju, kao ni poznatog uzroka zbog kojeg je došlo do intervencije.

Brojni posjetioci večeras su pristigli na Koševo, gdje vlada velika gužva i atmosfera uoči završnog koncerta jednog od najpoznatijih bh. izvođača.

# HITNA POMOĆ
# KONCERT
# DINO MERLIN
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