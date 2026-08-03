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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Kraj Željezare ugrozio i Cementaru

Hoće li posljedice osjetiti cijela privreda?

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

prije 1 sat 17 minuta

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH čitajte: Kraj Željezare ugrozio i Cementaru.

Kraj industrijskog giganta u Zenici za sobom povlači i megauspješne kompanije.

Alarmantno: Šta stoji iza invazije migranata prema Ceuti? – Obavještajne službe danima su upozoravale na masovni priliv migranata, ali vlasti su reagovale tek kada su deseci hiljada ljudi već prešli granicu. Donosimo detalje velike migrantske krize koja potresa Španiju.

Obratite pažnju: Šta stanari u Kantonu Sarajevo ne smiju raditi – Zakon propisuje pravila ponašanja u stambenim zgradama, a za njihovo kršenje predviđene su novčane kazne koje u pojedinim slučajevima dosežu i 2.000 KM.

Alajbegović u Juventusu – Klub iz Torina potvrdio transfer mladog bh. fudbalskog talenta.

Čarobnjak za historiju – Spektakl Dine Merlina dokazao da je ispisao novu stranicu muzičke historije Bosne i Hercegovine.

Sedmero mrtvih za tri dana – Užasna serija saobraćajnih nesreća na bh. putevima odnijela je sedam života.

Teferiči postali unosan biznis – Od livade do ulaznice od 15 KM: Kako su tradicionalna okupljanja postala profitabilan posao.

BiH pred paklenim vrućinama – Meteorolozi upozoravaju na nastavak ekstremnih temperatura i savjetuju izbjegavanje boravka na otvorenom.

Jednim klikom firme gube milione KM – Kako digitalne prevare i lažni e-mailovi nanose ogromne finansijske štete kompanijama.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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# KERIM ALAJBEGOVIĆ
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