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VREMENSKA PROGNOZA

U BiH danas sunčano i veoma vruće, na jugu do 42 stepena

Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 14 i 19 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje iznositi do 25 stepeni

U BiH danas sunčano i veoma vruće. Avaz

M. Až.

prije 1 sat 3 minute

Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 14 i 19 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje iznositi do 25 stepeni.

Tokom dana očekuju se vrlo visoke temperature, koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti između 33 i 39 stepeni, dok će na jugu zemlje dostići čak 42 stepena Celzijusa.

U Sarajevu će također preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura iznosit će oko 17 stepeni, dok će se dnevna popeti na oko 35 stepeni Celzijusa.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
# BIH
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