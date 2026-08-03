Ko kreće na put, neka se pripremi: Velike gužve na izlazu iz BiH, kolone na više graničnih prelaza

Jutros se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi. Tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u gradskim zonama i prema graničnim prelazima.

Prema informacijama BIHAMK-a, trenutno su najduže kolone putničkih vozila na graničnom prelazu Izačić, i to u oba smjera.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet i formirane su duže kolone na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, dok se na ulazu u našu zemlju veći broj vozila bilježi na prelazu Velika Kladuša. Na ostalim prelazima saobraćaj je pojačan, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a vozačima zbog visokih dnevnih temperatura preporučuju da izbjegavaju duže vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, a ukoliko ipak krenu na put, savjetuju češće pauze.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, a saobraćaj se odvija magistralnom cestom M-17.

Na autocesti A-1 zatvorena je dionica Lašva–Kakanj u dužini od šest kilometara zbog sanacije kolovoza, dok se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad–Lepenica, zbog radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Otežano se saobraća i na pojedinim magistralnim cestama. Na pravcima Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljen je prolazak vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija–Sumbulovac, na prevoju Romanija saobraća se usporeno, uz povremene obustave.

Na magistralnoj cesti Sarajevo–Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, radnim danima od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom.

Naizmjenično, jednom trakom, odvija se saobraćaj i na magistralnim cestama Crna Rijeka–Jajce (u Podmilačju) i Konjic–Jablanica (Ribićki most).

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je zbog sezone godišnjih odmora stanje na graničnim prelazima promjenljivo, te da su duža zadržavanja moguća.

Vozačima se preporučuje da se prije polaska informišu o stanju na cestama i graničnim prelazima.

Dodatna zadržavanja moguća su i zbog početka primjene novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije (EES – Entry/Exit System).

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.