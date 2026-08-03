Mustafa Cerić: Kad ljiljan postane sigurnosna prijetnja

Nakon što ih je policijska patrola zaustavila bili su primorani ukloniti je s vozila.

Eksperiment ekipe "Avaza" izazvao je brojne reakcije u javnosti nakon što se ekipa uputila u Istočno Sarajevo sa zvaničnom zastavom italijanskog kluba Fiorentina istaknutom na haubi automobila.

O slučaju se oglasio i bivši reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa ef. Cerić. Njegov kometar prenosimo u cijelosti.

- Postoje države koje se boje tenkova, postoje države koje se boje ekonomskih kriza, postoje države koje se boje istine. A onda postoji politička kultura koja se boji cvijeta.

Nije bilo dovoljno što je ljiljan prije trideset godina proglašen neprijateljem zato što je stajao na zastavi međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine. Sada se pokazalo da je opasan čak i kada se slučajno pojavi na zastavi italijanske Fiorentine. Drugim riječima, nije više problem politika. Problem je botanika.

To je vjerovatno prvi slučaj u svijetu da policija vodi istragu protiv heraldičkog cvijeća.

Dublja istina

Eksperiment je, zapravo, razotkrio jednu mnogo dublju istinu. Policajci nisu razlikovali zastavu Fiorentine od zastave Republike Bosne i Hercegovine. Ali to nije ni najveći problem. Veći je problem što im razlika nije ni bila važna. Važno je bilo samo da su vidjeli ljiljane. Kada strah postane ideologija, činjenice postaju suvišne.

Tada više nije presudno šta simbol znači. Dovoljno je da podsjeća.

A ljiljan podsjeća.

Podsjeća da Bosna nije nastala u Daytonu. Podsjeća da je Bosna postojala mnogo prije nego što su nastale moderne nacionalne ideologije Balkana. Podsjeća na srednjovjekovne bosanske kraljeve, ali i na međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu koja se branila od agresije i genocida. Upravo zato ljiljan nije samo cvijet. On je sjećanje. A sjećanje je ono protiv čega se najteže vodi rat.

Ironija cijele priče doseže vrhunac kada se čovjek sjeti da se ljiljani nalaze i na grbu Republike Srbije. Dva, sasvim uredno nacrtana. Po toj logici, ako ljiljan predstavlja sigurnosnu prijetnju, onda bi prvi na udaru morali biti pasoši Srbije.

Možda bi na granici trebalo organizirati botaničku kontrolu.

– Imate li kod sebe ljiljane?

– Nemam.

– A na grbu?

– Pa… imam dva.

– Izvolite sa strane.

Naravno, to zvuči smiješno. Ali nije ništa smješnije od stvarnosti koja je proizvela ovu logiku.

Jer problem nikada nije bio u cvijetu.

Najbolji promotori

Problem je u tome što postoje ljudi kojima historija izaziva alergijsku reakciju. Nije ih strah latica nego poruke koju latice nose. Nije ih strah heraldike nego pamćenja. Nije ih strah simbola nego činjenice da simboli preživljavaju i onda kada bi ih neko najradije izbrisao.

I tu dolazimo do paradoksa koji bi mogao ući u udžbenike političke psihologije. Što se više neko bori protiv jednog simbola, taj simbol postaje snažniji. Nijedna kampanja nije učinila toliko za popularnost bosanskog ljiljana koliko oni koji ga uporno pokušavaju zabraniti. Oni su mu postali najbolji promotori.

Nekada su carevi ratovali protiv vojski. Danas neki političari ratuju protiv cvijeća.

To možda najbolje govori o odnosu snaga.

Jer cvijet koji izaziva strah nije običan cvijet. On je ogledalo. A ljudi se često ne boje ogledala zbog onoga što ono jeste, nego zbog onoga što u njemu vide.

Ljiljan nikoga ne vrijeđa. On nikoga ne napada. Ne prijeti nikome. On jednostavno postoji. I upravo to postojanje nekima postaje nepodnošljivo.

Možda zato što ih podsjeća na jednu jednostavnu istinu: historija se može falsificirati u knjigama, može se prepravljati u političkim govorima, može se negirati u parlamentima, ali se ne može iščupati iz kolektivnog pamćenja jednog naroda.

A ljiljan je upravo cvijet tog pamćenja.

I zato će nastaviti cvjetati. Ne uprkos zabranama, nego zahvaljujući njima.