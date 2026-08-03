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SLIKA I PRILIKA

Ruglo na 50 metara od Suda BiH: Građani u šoku, ispod mosta napravljen improvizirani smještaj

Nije problem samo izgled ovog mjesta, već činjenica da očigledno neko ovdje živi, a da niko ne reaguje

Sarajevo: Neprimjerena slika. Čitatelj

N. D.

prije 46 minuta

Prizor koji je se može vidjeti u sarajevskom naselju Aneks izazvao je brojne reakcije građana. Na svega pedesetak metara od ograde objekta Suda Bosne i Hercegovine, prostor ispod mosta pretvoren je u improvizovani smještaj u kojem se nalaze madraci, namještaj, odjeća i druge lične stvari, što ukazuje da neko na toj lokaciji boravi.

Građani kažu da im ovo izaziva nelagodu, a jasno je da je prizor veoma ružan .

- Svaki dan prolazim ovuda i teško je povjerovati da se ovako nešto nalazi praktično pored Suda BiH. Nije problem samo izgled ovog mjesta, već činjenica da očigledno neko ovdje živi, a da niko ne reaguje. Ovo nije slika kakvu Sarajevo zaslužuje, rekao je za naš portal jedan zabrinuti građanin.

Fotografije pokazuju da je prostor ispod mosta organizovan za svakodnevni boravak, a među stvarima se mogu vidjeti krevet, stolice, odjeća, obuća i drugi predmeti koji upućuju na to da se lokacija koristi kao privremeni životni prostor.


Aneks: Blizu zgrada Suda BiH. Čitatelj

Građani očekuju da nadležne službe izađu na teren, utvrde o čemu se radi i pronađu adekvatno rješenje. 

Za sada nema informacija da li su nadležne institucije upoznate sa situacijom niti da li će u narednom periodu biti poduzete konkretne mjere.

# SARAJEVO
# SUD BIH
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