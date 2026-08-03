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KOLAPS

Video / Iz dana u dan: Kilometarske kolone kod Konjica

Kolona vozila iz pravca Bradine prema Konjicu proteže se više od deset kilometara, zbog čega se saobraćaj odvija usporen

Kolone kod Konjica. Avaz

Piše: Sanel Konjhodzic

prije 36 minuta

Velike gužve na magistralnom putu M-17 između Konjica i Jablanice zabilježene su i jutros, a vozači ponovo prijavljuju kilometarske kolone na ovoj dionici.

Kolona vozila iz pravca Bradine prema Konjicu proteže se više od deset kilometara, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Na stvaranje gužvi utiču radovi na Ribićkom mostu na putu Konjic – Jablanica, semafori u gradskim zonama duž magistralnog puta, ali i pojačan intenzitet saobraćaja prema jugu Bosne i Hercegovine i jadranskoj obali.

Iz BIHAMK-a su upozorili da je frekvencija vozila povećana na više putnih pravaca.

- Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina – Konjic - saopćili su iz BIHAMK-a.

# KONJIC
# GUŽVE
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