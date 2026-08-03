Video / Iz dana u dan: Kilometarske kolone kod Konjica

Kolona vozila iz pravca Bradine prema Konjicu proteže se više od deset kilometara, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Velike gužve na magistralnom putu M-17 između Konjica i Jablanice zabilježene su i jutros, a vozači ponovo prijavljuju kilometarske kolone na ovoj dionici.

Na stvaranje gužvi utiču radovi na Ribićkom mostu na putu Konjic – Jablanica, semafori u gradskim zonama duž magistralnog puta, ali i pojačan intenzitet saobraćaja prema jugu Bosne i Hercegovine i jadranskoj obali.

Iz BIHAMK-a su upozorili da je frekvencija vozila povećana na više putnih pravaca.

- Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina – Konjic - saopćili su iz BIHAMK-a.