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POVEĆANJE ZA 3,5 POSTO

Isplata penzija u FBiH od 5. augusta: Minimalna povećana na 690 KM

Iz Zavoda pojašnjavaju da je riječ o privremenom usklađivanju

Isplata u srijedu. Anadolija

Dž. B.

prije 31 minutu

Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će u srijedu, 5. augusta, a penzije će biti uvećane za 3,5 posto na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju.

Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine iznosit će 690 KM, umjesto dosadašnjih 666 KM. Iz Zavoda pojašnjavaju da je riječ o privremenom usklađivanju, te da će eventualna razlika, ukoliko konačna stopa usklađivanja bude veća od 3,5 posto, biti isplaćena retroaktivno od julske penzije.

Zagarantovana penzija iznosit će 823 KM, dok će najviša biti 3.450 KM.

Za penzionere koji su pravo ostvarili tokom 2026. godine primjenjuju se novi zakonski obračuni, pa najniže penzije, u zavisnosti od dužine staža, iznose od 449 do 712 KM.

Korisnicima koji su penziju ostvarili prema posebnim propisima, uključujući boračku populaciju, najniža penzija također iznosi 690 KM.

Prosječna samostalna julska penzija u FBiH iznosit će 881 KM. Za isplatu penzija za ukupno 471.578 korisnika osigurano je 370,17 miliona KM.

# PENZIJE
# OBRAČUN
# ISPLATA
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