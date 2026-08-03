Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja KS smanjuju liste čekanja

Građanima Kantona Sarajevo od danas je dostupno 17.500 pojedinačnih dijagnostičkih pregleda u osam privatnih zdravstvenih ustanova. Riječ je o 17 vrsta najtraženijih dijagnostičkih pretraga koje javne zdravstvene ustanove ne mogu pružiti u roku od 90 dana i za koje postoje liste čekanja.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac naglasio je da je Zavod izdvojio 3,5 miliona KM kako bi smanjio liste čekanja i omogućio građanima brzu i pravovremenu dijagnostiku.

- Posebno je važno što će građani brže dolaziti do CT i MR dijagnostike, ali i drugih specijalističkih pregleda za koje su liste čekanja najduže. Na ovaj način značajno ćemo rasteretiti javni zdravstveni sistem i omogućiti građanima da potrebnu uslugu dobiju na vrijeme - rekao je Kosovac.

Zdravstvena zaštita

Realizacija ovog projekta rezultat je zajedničkog rada Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović istaknuo je da je unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite jedan od ključnih prioriteta zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo.

- Liste čekanja za određene dijagnostičke i specijalističke usluge nisu problem samo Kantona Sarajevo. Sa istim izazovom suočavaju se sve zemlje regiona, ali i skoro sve države Evropske unije. Zato smo odlučili da niko ne smije biti prepušten dugom čekanju ukoliko se usluga ne može pružiti u javnom sistemu u roku od 90 dana. Naš cilj je čuvati i jačati javno zdravstvo, ali istovremeno ne dozvoliti da građani čekaju kada postoji mogućnost da uslugu dobiju ranije. Pacijent mora biti ispred administracije, a njegovo zdravlje ispred svih drugih interesa - poručio je Hasanović.

Ova mjera dio je kontinuiranih aktivnosti Ministarstva i Zavoda usmjerenih na unapređenje zdravstvene zaštite i stvaranje efikasnijeg sistema za građane.

- Pravovremena dijagnostika znači i pravovremeno liječenje, a upravo je to jedan od naših prioriteta - da osiguranici zdravstvenu uslugu dobiju onda kada im je najpotrebnija. Vrijeme je često ključni faktor koji može napraviti razliku u konačnom ishodu liječenja - istaknuo je direktor ZZO KS Muamer Kosovac.

Pravo na besplatne dijagnostičke usluge imaju svi građani, uz poštovanje propisane procedure kojom se osiguravaju transparentnost i odgovorno upravljanje javnim sredstvima.

Da bi ostvarili pravo na korištenje deficitarnih usluga, građani trebaju imati preporuku specijaliste za određenu vrstu pregleda, uputnicu ljekara porodične medicine te dokaz da javne zdravstvene ustanove traženi dijagnostički pregled ne mogu obaviti u roku od 90 dana.

Dokumentacija se predaje na Protokol Zavoda, nakon čega se izdaje saglasnost u kojoj će biti navedena privatna zdravstvena ustanova u kojoj će pregled biti obavljen.

Građanima će na ovaj način biti omogućen brži pristup CT i MR dijagnostici, ultrazvučnoj dijagnostici, ergometriji, kolor-dopler pretragama i EMNG-u.

Refundacija pregleda

Pregledi će se obavljati u osam ugovornih privatnih zdravstvenih ustanova: Medicana Sarajevo, ASA Bolnica Sarajevo, Eurofarm Centar Poliklinika, Alea Dr. Kandić, Poliklinika Srce Sarajeva, Poliklinika Puls Sarajevo, Poliklinika Atrijum i Mimo Medical.

Istovremeno, u narednih 30 dana Zavod će nastaviti zaprimati zahtjeve za refundaciju pregleda obavljenih u ranijem periodu i o njima odlučivati u skladu s važećim propisima. Nakon isteka tog roka, novi zahtjevi za refundaciju više neće biti razmatrani, saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.