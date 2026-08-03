U Goraždu organiziran prvi susret oldtimera

U Goraždu se nastavlja 29. internacionalni Festival prijateljstva, a jedan od najatraktivnijih sadržaja u okviru ovogodišnjeg programa je prvi susret oldtimera, organiziran uz podršku Oldtimer kluba Sarajevo.

Klasici na četiri točka stigli u Goražde

Građani Goražda konačno su imali priliku uživati u defileu ovih vozila kroz grad i njihovoj izložbi na mostu, gdje su brojni posjetioci zastajali kako bi fotografisali ove četverotočkaše sa bogatom prošlošću.

Automobili koji čuvaju duh prošlih vremena

Predsjednik Oldtimer kluba Sarajevo Nedim Husić Braco, podsjetio je da klub već 24 godine organizuje susrete oldtimera, te da je ovogodišnje gostovanje u Goraždu tek početak jedne lijepe priče.

- I djetetu kad kupite prvu igračku, kupite mu auto. Od malena počinje ta ljubav prema autima. A ovo je poseban hobi. Te automobile čuvamo od zaborava. Lijepo je vidjeti ovdje automobil repliku iz 1914. u kakvom je otprilike ubijen prestolonasljednik Ferdinand. Ima tu i Al Capone Oldsmobile iz 1929., Opel Olympia '51, ima fordova, kadeta, golfova, tako da je ovo jedna raznolika i lijepa manifestacija i kolona oldtimer vozila – pojasnio je Husić.

Oldtimeri bi mogli postati tradicija

Prvi susret oldtimera u okviru internacionalnog Festivala prijateljstva organizarala je Turistička orgganizacija BPK Goražde, a sudeći po reakcijama građana i učesnika, miris prošlih vremena i sjaj restauriranih klasika mogli bi postati jedan od prepoznatljivih simbola festivala u godinama koje dolaze.

- Ovo je prvi put da su u Goraždu, nešto urbano i sadržaj kakav naš grad zaslužuje. Nadam se da će ovo prerasti u tradiciju, da ćemo se na vrijeme pripremiti i uputiti pozivnice kako bi narednih godina bilo još više vozila i da budemo prepoznatljivi po ovome - poručio je predsjednik TO BPK Armin Bukva.

Oduševljenje nesvakidašnjim prizorom na mostu nisu krili ni brojni posjetioci. Jedan od njih podijelio je svoje utiske, ne krijući ljubav prema automobilskoj historiji.

- Prelijep je osjećaj u našem gradu vidjeti automobile koji su se vozili prije 40 ili 50 godina, a koje danas sve rjeđe srećemo na cestama. Oduševljen sam jer sam veliki ljubitelj automobila, posebno vozila Zastave iz domaće proizvodnje. Iskreno, više volim ove stare automobile koji imaju dušu – gdje se još sluša kaseta, nema klime, pa morate otvoriti prozor ili 'leptiricu' da se rashladite, i gdje se osjeti miris benzina, nego ova moderna vozila na struju. Posmatrajući ih, čovjek se lako vrati u neke filmske scene, od američkih klasika pa sve do filma o atentatu na Franca Ferdinanda – istakao je on.

Pažnju posjetilaca i građana Goražda plijene i drugi sadržaji Festivala prijateljstva u koji se odvijaju na različitim lokacijama.