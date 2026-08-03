Kakanjski rudari ponovo obustavili proizvodnju, ovo je razlog

Kakanjski rudari ponovo su obustavili proizvodnju, saznaje portal "Avaza".

Prema informacijama "Avaza", razlog za to su neuplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Inače, problem sa zdravstvenim osiguranjem već traje mjesecima. Prošlog mjeseca su također obustavili proizvodnju nakon što su više od 20 dana radili bez zdravstvenog osiguranja.

Tada je pronađeno privremeno rješenje, pa je rudarima produženo zdravstveno osiguranje u trajanju od 15 dana. Najavili su tada i proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, no nakon privremenog rješenja su odustali od toga.