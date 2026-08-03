Predsjednik Srbije i Dodik stigli na Janjske otoke u Šipovu: Posjetit će rodno selo Vučićevog oca kod Bugojna

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u Republici Srpskoj, posjetio je danas, zajedno sa Miloradom Dodikom, liderom SNSD-a, Janjske otoke u Šipovu.

Tokom dana, kako je najavljeno, oni će obići i dio Kupresa, te rodno selo Vučićevog oca - Čipuljić kod Bugojna.

Vučića i Dodika su u Janjskim otokama dočekale brojne zvanice, a na istom mjestu je orgaizovano zajedničko druženje i veselje.

Prioritet Srbije

Oni će zatim posjetiti povratničku porodicu iz Kupresa, kao i hram u tom mjestu te položiti cvijeće u porti crkve.

- Pratite danas, vidjet ćete koliko je lijepa Republika Srpska i po Janjskim otocima, i po dijelu Kupreške visoravni i po svemu - rekao je Vučić u videoobraćanju na Instagramu sa jezera Balkana kod Mrkonjić Grada.

On je rekao da je, bez ikakve dileme, za nacionalni napredak Srbije kao države najvažniji napredak njene ekonomije.

- Uvjereniji sam nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije. Očuvanje regionalne stabilnosti, uz snažan privredni rast, jedina su garancija uspjeha i pobjede naše Srbije. Tako će naš narod, ali i svi drugi u regionu, živjeti mnogo bolje - naveo je Vučić.

Vučić je pozvao danas sve dobre ljude iz bugojanskog sela Čipuljić i okoline da dođu u obnovljenu porodičnu kuću Vučića.

- Pozivam sve dobre ljude, Srbe, Bošnjake i Hrvate iz Čipuljića i okoline, da večeras poslije 18 sati dođu u obnovljenu porodičnu kuću Vučića na čašicu razgovora. Dobrodošli, dragi prijatelji! - naveo je Vučić u objavi na Platformi X.

Razgovor sa mještanima

Vučić boravi u trodnevnoj posjeti RS i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH, a danas sa Dodikom obilazi Janjske otoke u opštini Šipovo, gdje razgovara sa mještanima.

Podsjetimo, Vučić je juče, 2. augusta sa Dodikom posjetio manastir Rmanj, Drvar, Petrovačku cestu, gdje su, kako stoji u saopćenju, "srpska djeca zločinački ubijena tokom operacije "Oluja" kada su bježala sa svog ognjišta, kao i Sitnicu kod Ribnika".