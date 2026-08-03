Vučić s Dodikom obilazi bh. gradove: "Teško vam je izgovoriti RS, a očekujete poštovanje od Srba"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, gdje je zajedno s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom obišao Janjske otoke kod Šipova. Posjetu će, prema najavama, nastaviti obilaskom još nekoliko mjesta u BiH.

Tokom obraćanja Vučić je poručio da Srbi traže, kako je naveo, samo poštovanje i da ih se naziva Srbima, bez dodatnih odrednica.

- Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima, ne vojvođanskim, ni istočnosrpskim, ni bosanskim, ni hrvatskim. Mi smo svi Srbi - rekao je Vučić.

Naveo je da je u tišini godinama uvođen termin Srbijanac, i zapitao je zašto niko ne kaže da je Usame Zukorlić Srbijanac.

- Neće da vam kažu Srbijanac Suljo Ugljanin. Nego kažu bošnjački lider. To i ja kažem, ali mu ja ne izmišljam druga imena. Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima. Ni vojvođanski, ni istočnosrpski, ni bosanski, ni hrvatski. Svi smo Srbi, nema razlike među nama ni u vjeri, ni u kulturi - poručio je predsjednik Srbije.

Vučić je istakao i da, kako tvrdi, postoje političari koji izbjegavaju izgovoriti naziv Republika Srpska, ali istovremeno očekuju poštovanje srpskog naroda.

- Teško vam je to izgovoriti, a onda očekujete ljubav i poštovanje od Srba - rekao je Vučić.

Milorad Dodik je kazao da Srbija, otkako je Aleksandar Vučić njen predsjednik, najviše pomaže Republici Srpskoj.

Predsjednik Srbije najavio je da će tokom posjete obići i mjesta Janj, Šipovo te Čipuljić kod Bugojna.