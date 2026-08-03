Od besplatne livade do ulaznice od 15 maraka: Teferiči i koride postali unosan biznis

S obzirom na to da organizatori kroz prodaju ulaznica, parking i druge sadržaje ostvaruju prihode, postavlja se pitanje da li se na tako ostvarenu zaradu plaćaju porezne obaveze i na koji način se kontroliše poslovanje ovakvih događaja.

Nekada su koride, teferiči i narodne zabave bili događaji dostupni svima - održavali su se na livadama, bez ulaznica ili uz simboličnu naplatu. Danas su mnoge od ovih manifestacija postale ozbiljni organizacioni projekti, a posjetioci za ulaz često izdvajaju između 10 i 15 maraka, dok se parking dodatno naplaćuje.

Iz Porezne uprave Federacije BiH pojašnjavaju za „Avaz“ da su organizatori javnih manifestacija dužni prijaviti organizaciju događaja.

- Organizatori javnih manifestacija dužni su, u skladu s važećim propisima, prijaviti organizaciju događaja te izvršiti obaveze po osnovu angažovanja izvođača programa i izvođača žive muzike, uključujući obračun i uplatu poreza na dohodak te doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i plaćanje komunalnih taksi u skladu s kantonalnim, gradskim i općinskim propisima – kažu iz Porezne.

Naplata parkinga

Kada je riječ o nadzoru nad naplatom ulaznica i parkinga, iz Porezne uprave navode da su za ta pitanja, kao i primjenu drugih propisa, nadležne kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Dok organizatori ističu da su veći troškovi razlog za uvođenje ulaznica, dio posjetilaca smatra da su tradicionalna okupljanja izgubila nekadašnju dostupnost. Manifestacije koje su nekada bile prilika za druženje bez velikih izdataka danas za porodice mogu predstavljati ozbiljan trošak.

Na Čevljanoviće dolazilo 50.000 ljudi

Jednu od najpoznatijih korida u BiH, koja se iz tehničkih razloga posljednjih nekoliko godina ne održava, Čevljanovići, posjećivalo je i do 50.000 ljudi.

Na Čevljanoviće nisu dolazili samo ljudi iz BiH nego iz cijelog regiona, a borbe bikova su bile praćene i danima prepričavane. Bikovi pobjednici dobijali su po nekoliko desetina hiljada maraka na vrijednosti.