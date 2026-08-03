Iz Željeznica FBiH priznali da su u velikim problemima: Pali su prihodi za 9,9 miliona KM

Željeznice su u velikim problemima! Pokazuje to i odgovor na upit “Dnevnog avaza” ovoj kompaniji. Na pitanja: kako se gašenje koksare u Lukavcu, odnosno kompanije GIKIL i obustavljanje proizvodnje u Željezari Zenica odrazilo na poslovanje JP Željeznice FBiH, koliko je obim poslovanja manji i kolike su okvirno finansijske posljedice odgovaraju za naš list bez zadrške.

Isti period

- Gašenje privrednog subjekta GIKIL-a iz Lukavca predstavlja direktan i snažan udar na prihode i samu organizaciju transporta Željeznica FBiH. Koksara je bila jedan od naših najvećih strateških partnera, s učešćem od gotovo 30 posto u ukupnim godišnjim prihodima od usluga transporta roba. Posljedice prestanka rada GIKIL-a i obustavljanje proizvodnje u Novoj Željezari Zenica jeste da su ukupni prihodi Željeznica FBiH u prvih šest mjeseci ove godine manji za 9,9 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine – navode iz Željeznica FBiH.

Navode da bi svakako ovaj negativani efekt bio mnogo veći da u istom periodu nisu povećali obim drugih prevoza i ugovorili određene prevoze koji proteklih godina nisu realizirani.

Teretni saobraćaj

- A to su prevoz uglja iz Češke za Termoelektranu Tuzla, prevoz uglja za Soda Lukavac iz Luke Ploče, prevoz gotovih proizvoda od čelika na relaciji Luka Ploče - Mostar, Luka Ploče - Banja Luka i Luka Ploče - Gračanica te prevoz goriva u tranzitu Ploče – Osijek – ističu iz Željeznica FBiH.

Odmah po gašenju Koksare Lukavac, čiji je efekt na poslovanje ŽFBiH bio značajan, postalo je jasno da teretni saobraćaj neće više biti u stanju „pokrivati“ troškove održavanja željezničke infrastrukture.

Odliv stručnih kadrova

Na pitanje je li ovakva situacija rezultirala i hoće li eventualno rezultirati problemima s isplatom plata ili brojem zaposlenih u Željeznicama FBiH?

- Broj uposlenika u ŽFBiH je u konstantnom opadanju već dugi niz godina s vrlo visokim procentom starosti uposlenika, što u ovako kompleksnom sistemu, nužno nalaže pažljiv i planski odnos prema očuvanju i obnovi kadrova, a čemu aktuelna Uprava ŽFBiH pridaje zasluženu pažnju i značaj, pokušavajući ublažiti i posljedice po sistem koje je ostavio dugogodišnji odliv stručnih kadrova – navode iz Željeznica FBIH.