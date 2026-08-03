Nesreća na Dobrinji: Sudar vozila i romobila, jedna osoba povrijeđena

U sarajevskom naselju Dobrinja danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo i romobil.

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u nesreći je jednom učesniku ukazana ljekarska pomoć.

Na mjestu događaja intervenisale su nadležne službe, a uviđaj će obaviti pripadnici nadležne policijske uprave kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće.

Za sada nema više informacija o stepenu povreda niti o uzrocima koji su doveli do nesreće.