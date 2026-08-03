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IZNENADA POČEO POROD

Policija nakon koncerta Dine Merlina pomogla trudnici da kroz gužvu stigne do porodilišta

Zahvaljujući brzoj reakciji i profesionalnom postupanju policijskih službenika, trudnica je na vrijeme stigla

U trci s vremenom. Screenshot

Dž. B.

prije 55 minuta

Nesvakidašnja situacija dogodila se nakon koncerta Dine Merlina na Koševu, kada su policijski službenici morali brzo reagovati kako bi pomogli trudnici kojoj je iznenada počeo porod.

Nakon završetka koncerta, veliki broj građana krenuo je kućama, a ulice oko stadiona bile su ispunjene posjetiocima. U trenutku kada je policija dobila informaciju da se u jednom vozilu nalazi trudnica kojoj je hitno potrebna pomoć, službenici su odmah pristupili organizaciji prolaska kroz gužvu. 

Iako je saobraćaj bio obustavljen zbog velikog događaja, policajci su omogućili vozilu prolaz kroz zatvorenu ulicu i uz pratnju ga usmjerili prema Ginekološko-akušerskoj klinici na Jezeru.

Zahvaljujući brzoj reakciji i profesionalnom postupanju policijskih službenika, trudnica je na vrijeme stigla u zdravstvenu ustanovu, gdje joj je pružena potrebna medicinska pomoć. Video pogledajte ovdje. Prema informacijama nakon događaja, sve je prošlo u najboljem redu, a majka i beba su dobro.

# POROD
# KONCERT
# DINO MERLIN
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