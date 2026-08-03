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"AVAZ" SAZNAJE

Počeo sastanak direktora tri rudnika iz ZDK, direktora ZZO i čelnika EPBiH: Da li će se pronaći rješenje za zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje, kako saznaje portal "Avaza", nisu dobili ni predstavnici druga dva rudnika na području ZDK

U toku sastanak. Avaz

Piše: Evelin Trako

prije 40 minuta

U toku je sastanak direktora RMU "Zenica", RMU "Kakanj" i RMU "Breza" s direktorom Zavoda za zdravstveno osiguranje ZDK i čelnicima Elektroprivrede BiH, saznaje portal "Avaza".

Jedna od tema je zdravstveno osiguranje rudara, koje je rak rana s kojom se rudari već muče mjesecima.

Do sastanka dolazi nakon što su rudari RMU Kakanj obustavili proizvodnju nakon što su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja.

Zdravstveno osiguranje, kako saznaje portal "Avaza", nisu dobili ni predstavnici druga dva rudnika na području ZDK.

Podsjećamo, i početkom prošlog mjeseca su rudari u Kaknju obustavili proizvodnju, nakon što su više od 20 dana radili bez zdravstvenog osiguranja.

Tada je bio najavljen i protest ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, no od te ideje se odustalo nakon što je pronađeno privremeno rješenje, kojim su rudari dobili zdravstveno osiguranje, ali samo na period 15 dana.

Tako da se agonija rudara s područja Zeničkog-dobojskog kantona nastavila, a da li će pronaći rješenje bit će poznato nakon sastanka.

# RMU KAKANJ
# RMU ZENICA
# RMU BREZA
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