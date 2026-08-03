Počeo sastanak direktora tri rudnika iz ZDK, direktora ZZO i čelnika EPBiH: Da li će se pronaći rješenje za zdravstveno osiguranje

U toku je sastanak direktora RMU "Zenica", RMU "Kakanj" i RMU "Breza" s direktorom Zavoda za zdravstveno osiguranje ZDK i čelnicima Elektroprivrede BiH, saznaje portal "Avaza". Jedna od tema je zdravstveno osiguranje rudara, koje je rak rana s kojom se rudari već muče mjesecima.

Do sastanka dolazi nakon što su rudari RMU Kakanj obustavili proizvodnju nakon što su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Zdravstveno osiguranje, kako saznaje portal "Avaza", nisu dobili ni predstavnici druga dva rudnika na području ZDK. Podsjećamo, i početkom prošlog mjeseca su rudari u Kaknju obustavili proizvodnju, nakon što su više od 20 dana radili bez zdravstvenog osiguranja.