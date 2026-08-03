Industrija FBiH u dubokoj krizi: Kraj Željezare ugrozio i Cementaru

Gašenje proizvodnje Željezare u Zenici ugrožava i poslovanje Cementare u Kaknju, tačnije kompanije „Heidelberg Materials“, rečeno je novinarima prilikom prošlosedmičnog obilaska proizvodnih pogona ove megauspješne kompanije.
Kako?
Koliko zaliha
Posebno granulirana troska iz Željezare koja je bukvalno otpadni materijal iz Željezare, a koristi se u proizvodnji cementa zato što ima hemijski sastav sličan cementnom klinkeru. Kada se samelje u fini prah u dodiru s vodom i cementom učestvuje u procesu vezivanja i očvršćivanja.
Trsoka se svih mjeseci od gašenja prozivodnje u Željezari izvozi za cementare u Lukavcu i Kaknju. Reporter „Avaza“ je pratio kamione natovarene troskom do cementare u Lukavcu, i to 16. juna ove godine. Pitanje je koliko zaliha troske je ostalo u Željezari. Upravo to pitanje smo postavili prošle sedmice i Izudinu Neimarliji, izvršnom direktoru za proizvodnju i tehnička pitanja.
- To je sada u domenu poslovne tajne. Mediji dosta spekuliraju oko Željezare, vidjet ćemo – reći će Neimarlija.
Tokom obilaska postrojenja i izlaganja o procesu proizvodnje cementa, Emir Husika, rukovodilac proizvodnje, govorio je o problemu sa Željezarom, odnosno troski koje je sve manje na skladištu. Manje je zato što nema proizvodnje u Željezari.
Pratiti situaciju
- Tu se malo zakomplikovalo, pratit ćemo dalje kako će se situacija odvijati u skladu s time i mi ćemo se prilagođavati. U svom proizvodnom portfoliju trenutno imamo šest vrsta cementa. S tim da smo zadnje dvije godine izbacili dvije vrste nove cementa upravo bazirane na ovoj CO2 priči. Razvijamo nove tipove klinkera. Tu je skladište pepela, kamioni dovlače i istovaraju. Dodaci troska i ostalo su u depon hali s druge strane – kazao je Husika pred novinarskim ekipama.
Osim ranije istaknutih problema sa Željeznicama FBiH i brojnim drugim firmama koje su bile usko povezane s poslovima Željezare, ovo baca novo svjetlo na opasnost od gašenja Željezare.
20.000 minimalnih penzija
Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK, govoreći o direktnim posljedicama eventualnog trajnog gašenja Željezare, kaže da je dovoljno spomenuti da promet sa samo 19 većih dobavljača, od preko 500 njih, iznosi više od 292 miliona KM godišnje.
- Samo ovih 19 dobavljača ukupno upošljava 10.872 radnika, koji će u manjoj ili većoj mjeri biti pogođeni. Od Zeničke željezare direktno egzistencijalno zavisi 1.500 radnika. Po osnovu bruto plata radnika Željezare isplaćivano je oko 60 miliona KM godišnje, sad nešto manje.
Doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje radnika Željezare, osiguravaju se sredstva za isplatu preko dvadeset hiljada minimalnih penzija. Radnici Željezare u kantonalni budžet uplate oko 2,8 miliona KM poreza na dohodak iz svojih plata. Ekonomska aktivnost koju je generisala Željezara, ustvari, ranije ArcelorMittal, iznosi 1,6 milijardi maraka KM godišnje. Svojim operativnim učinkom kreirala je oko 2,5 posto BDP BiH – kaže Mujkanović za “Avaz”.