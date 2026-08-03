Industrija FBiH u dubokoj krizi: Kraj Željezare ugrozio i Cementaru

Gašenje proizvodnje Željezare u Zenici ugrožava i poslovanje Cementare u Kaknju, tačnije kompanije „Heidelberg Materials“, rečeno je novinarima prilikom prošlosedmičnog obilaska proizvodnih pogona ove megauspješne kompanije. Kako? Koliko zaliha Posebno granulirana troska iz Željezare koja je bukvalno otpadni materijal iz Željezare, a koristi se u proizvodnji cementa zato što ima hemijski sastav sličan cementnom klinkeru. Kada se samelje u fini prah u dodiru s vodom i cementom učestvuje u procesu vezivanja i očvršćivanja. Trsoka se svih mjeseci od gašenja prozivodnje u Željezari izvozi za cementare u Lukavcu i Kaknju. Reporter „Avaza“ je pratio kamione natovarene troskom do cementare u Lukavcu, i to 16. juna ove godine. Pitanje je koliko zaliha troske je ostalo u Željezari. Upravo to pitanje smo postavili prošle sedmice i Izudinu Neimarliji, izvršnom direktoru za proizvodnju i tehnička pitanja. - To je sada u domenu poslovne tajne. Mediji dosta spekuliraju oko Željezare, vidjet ćemo – reći će Neimarlija.

Husika: Zakomplikovalo se . Avaz Husika: Zakomplikovalo se . Avaz

Tokom obilaska postrojenja i izlaganja o procesu proizvodnje cementa, Emir Husika, rukovodilac proizvodnje, govorio je o problemu sa Željezarom, odnosno troski koje je sve manje na skladištu. Manje je zato što nema proizvodnje u Željezari. Pratiti situaciju - Tu se malo zakomplikovalo, pratit ćemo dalje kako će se situacija odvijati u skladu s time i mi ćemo se prilagođavati. U svom proizvodnom portfoliju trenutno imamo šest vrsta cementa. S tim da smo zadnje dvije godine izbacili dvije vrste nove cementa upravo bazirane na ovoj CO2 priči. Razvijamo nove tipove klinkera. Tu je skladište pepela, kamioni dovlače i istovaraju. Dodaci troska i ostalo su u depon hali s druge strane – kazao je Husika pred novinarskim ekipama. Osim ranije istaknutih problema sa Željeznicama FBiH i brojnim drugim firmama koje su bile usko povezane s poslovima Željezare, ovo baca novo svjetlo na opasnost od gašenja Željezare. 20.000 minimalnih penzija Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK, govoreći o direktnim posljedicama eventualnog trajnog gašenja Željezare, kaže da je dovoljno spomenuti da promet sa samo 19 većih dobavljača, od preko 500 njih, iznosi više od 292 miliona KM godišnje.

Neimarlija: Poslovna tajna . Screenshot Neimarlija: Poslovna tajna . Screenshot