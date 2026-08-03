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U 15 SATI

Počinje pretprodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival

Korisnici Mastercard kartica od danas mogu osigurati ulaznice uz posebne pogodnosti

SFF. Avaz

B. A.

prije 24 minute

Online pretprodaja ulaznica za projekcije u okviru 32. Sarajevo Film Festivala počinje danas u 15 sati, a pravo ranije kupovine imaju korisnici Mastercard kartica.

Redovna online prodaja ulaznica počinje u utorak, 4. augusta, također u 15 sati. Svi korisnici Mastercard kartica mogu ostvariti 20 posto popusta na online kupovinu putem zvanične web stranice i mobilne aplikacije Sarajevo Film Festivala.

Dodatnih 10 posto popusta dostupno je korisnicima UniCredit Bank d.d. Mastercard kartica prilikom online kupovine ulaznica.

Ulaznice se mogu kupiti putem zvanične stranice Sarajevo Film Festivala (sff.ba) i mobilne aplikacije za Android i iOS uređaje.

32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta 2026. godine, a posjetioci će imati priliku pogledati brojna filmska ostvarenja u festivalskim programima.

# SFF
# ULAZNICE
# PRODAJA
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