Toplotni val ne popušta: Evo kada se mogu očekivati pljuskovi

Bosnu i Hercegovinu i narednih dana očekuje stabilno i izrazito toplo vrijeme. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature će u većem dijelu zemlje ostati veoma visoke, dok će na jugu dosezati i do 42 stepena.

U utorak će prijepodne biti sunčano, dok se u drugom dijelu dana očekuje umjeren porast oblačnosti. Puhat će slab vjetar, u Bosni istočnog, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 15 do 20 stepeni, na jugu do 25, dok će dnevne iznositi između 34 i 40 stepeni, a na jugu do 42 stepena.

Srijeda donosi slične vremenske prilike. Tokom prijepodneva bit će sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 35 i 42 stepena.

U četvrtak će prijepodne preovladavati sunčano vrijeme, dok bi umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima ponegdje mogao usloviti lokalne pljuskove. Uprkos tome, zadržat će se veoma toplo vrijeme, uz dnevne temperature između 35 i 42 stepena.