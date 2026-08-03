Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica: Nikada nismo imali sporni spisak

Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica održao je hitnu sjednicu nakon informacija o pozivima na saslušanje i privođenju bivših i sadašnjih uposlenika ove institucije. Tom prilikom pružena je puna podrška zaposlenicima i direktoru Memorijalnog centra Emiru Suljagiću, uz zahtjev da nadležne institucije cijeli postupak vode profesionalno, nepristrasno i u skladu sa zakonom.

Iz Upravnog odbora poručili su da očekuju potpuno poštivanje prava svih osoba koje su obuhvaćene postupcima te naglasili kako vjeruju da će nadležni organi utvrditi sve činjenice na zakonit način.

Sporni spisak

Posebno su se osvrnuli na navode koji su se pojavili u javnosti o navodnom spisku koji se dovodi u vezu s Memorijalnim centrom.

– Odgovorno izjavljujemo da članovi Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica nikada nisu posjedovali spisak koji se spominje u javnosti, a koji navodno posjeduje Policijska uprava Zvornik, niti smo raspolagali takvim dokumentom. Smatramo neophodnim ispraviti netačne informacije koje su se pojavile u javnom prostoru i koje Upravni odbor dovode u vezu s navedenim spiskom – navodi se u saopćenju.

Dodali su kako se jasno ograđuju od bilo kakvih eventualnih postupaka pojedinaca koji nisu provedeni kroz zvanične procedure niti uz znanje ili saglasnost Upravnog odbora.

– Ukoliko je bilo koja osoba, mimo zvaničnih procedura i bez znanja ili odobrenja Upravnog odbora, došla u posjed bilo kakvog spiska ili ga dostavila trećim stranama, Upravni odbor s tim nema nikakve veze niti snosi odgovornost za takve radnje – istaknuto je.

Traže reviziju

Na sjednici je prihvaćena i inicijativa direktora Memorijalnog centra Emira Suljagića za pokretanje nezavisne revizije koja bi trebala utvrditi sve relevantne činjenice u vezi s ovim slučajem i otkloniti sve nedoumice koje su se pojavile u javnosti.

Iz Upravnog odbora poručili su da će nastaviti pratiti razvoj situacije te poduzimati sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi zaštitili integritet Memorijalnog centra Srebrenica, njegove uposlenike i očuvali povjerenje javnosti u rad ove institucije.