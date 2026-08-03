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"LISTA BAHATIH"

Više od 5.300 vozačkih dozvola poništeno u BiH: Muškarci čine gotovo 90 posto slučajeva

Podaci IDDEEA-e pokazuju da su zbog prikupljenih kaznenih bodova bez vozačke dozvole ostale 5.375 osobe

Bh. vozačka dozvola. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

B. A.

prije 41 minutu

Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), zbog prikupljenih kaznenih bodova do danas je poništeno ukupno 5.375 vozačkih dozvola.

Statistika pokazuje da među vozačima kojima je dozvola poništena dominiraju muškarci. Bez vozačke dozvole ostala su 4.793 muškarca i 582 žene, što znači da muškarci čine gotovo 89 posto svih evidentiranih slučajeva, dok žene čine oko 11 posto.

Iz IDDEEA-e ističu da ovi podaci potvrđuju važnost poštivanja saobraćajnih propisa i odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju. Kazneni bodovi predstavljaju jednu od mjera kojima se nastoji smanjiti broj saobraćajnih prekršaja i unaprijediti sigurnost na cestama.

Agencija kontinuirano unapređuje dostupnost podataka iz svojih evidencija, a statistički pokazatelji dostupni su putem Portala otvorenih podataka IDDEEA-e BiH, koji omogućava građanima, medijima i istraživačima jednostavan pristup relevantnim informacijama.

# IDDEEA
# BIH
# VOZAČKA DOZVOLA
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