Prvi kontingent izborne opreme stigao u BiH: CIK počinje testiranje novih tehnologija

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine saopštila je da je u zemlju stigao prvi kontingent opreme namijenjene uvođenju specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces.

Nakon okončanja carinskih procedura, oprema će biti prebačena u skladište dobavljača, gdje će proći inicijalnu konfiguraciju i tehnička testiranja. Tek nakon uspješno završenih provjera biće ispunjeni uslovi za njen tehnički prijem od strane CIK-a BiH.

Prvo probno testiranje dijela sistema planirano je za 17. i 18. august 2026. godine, kada će CIK organizovati i javnu prezentaciju rada novih tehnologija.

Isporuka u četiri faze

Iz CIK-a navode da će kompletna isporuka opreme biti realizovana u više faza – kroz četiri ciklusa isporuke uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i četiri ciklusa isporuke skenera glasačkih listića.

U prvom kontingentu u BiH je stiglo po 150 uređaja za identifikaciju birača i isto toliko skenera glasačkih listića.

Istovremeno, oprema namijenjena podatkovnom centru CIK-a već je instalirana, a u toku su aktivnosti na konfiguraciji sistema i uspostavljanju softverskog okruženja potrebnog za njegov rad.

Najveća promjena

Uvođenje biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića predstavlja jednu od najvećih promjena u izbornom procesu u BiH posljednjih godina. Cilj je unaprijediti transparentnost izbora, smanjiti mogućnost zloupotreba i ubrzati obradu izbornih rezultata.

Iz CIK-a su poručili da će i u narednom periodu redovno informisati javnost o svim fazama realizacije projekta i implementaciji novih izbornih tehnologija.