Vučić u Čipuljiću kod Bugojna: Ovdje smo kao klinci igrali fudbal, sve je drugačije, imao sam tremu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno s prvim čovjekom SNSD-a Miloradom Dodikom posjetio se selo Čipuljić kod Bugojna, rodno mjesto njegovog oca.

Vučić se prisjetio uspomena iz djetinjstva koje ga vežu za ovo mjesto.

- Sad da me dovedete, ne bih prepoznao Čipuljić. Sve je drugačije, majke mi. Sve je drugačije. Pa i topografija... Ja sad ne bih znao do Brace, do Sinišine i Rajkove kuće da nađem, ne bih. Mislim, znam ja pravac, znam ja i ovamo Gradinu, znam gore Rašće, znam Barice, znam Karolinku, sve znam, ali znaš kad mi ne izgleda ništa isto, nije mi sve promijenjeno. Drugačije mi je sve u odnosu na prije tri-četiri godine. Kad sam bio prije pet-šest godina, prije šest godina - prisetio se Vučić.

Kako je rekao, prilikom dolaska je imao tremu.

- Pa sad sam ja rekao vozačima kad smo se spuštali od Kupre... kako smo krenuli od Kupreških vrata, tamo vi ne znate, s desne strane Han Luka, s lijeve strane prođete Koprivnicu, pa dođete ovamo Mustafina livada, Nikoline potok... Tamo smo mi nekad išli na izlete. Ja već imam tremu, tako da. Malo je Srba ovdje, nema 40-ak u čitavoj čaršiji. Malo ću da odmorim, pa sam poslije pozvao sve ljude. Tu sam učio nešto da radim kao klinac. Igrali smo fudbal, tada telefona nije bilo. Nekada sam pomagao košarkaški klub ovdje, pa ćemo da vidimo da li možemo još da pomognemo - rekao je on.

Dodao je da je svake godine u Čipuljiću provodio po tri-četiri mjeseca.