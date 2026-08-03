Lidl u završnoj fazi priprema za BiH: Prve prodavnice otvaraju se početkom 2027. godine

Njemački trgovački lanac Lidl napravio je novi veliki korak prema početku poslovanja u Bosni i Hercegovini. Kompanija je pokrenula najveći konkurs za zapošljavanje od dolaska na domaće tržište, tražeći više od 1.000 radnika za prodavnice širom zemlje.

Ovaj potez smatra se jasnim pokazateljem da je Lidl ušao u završnu fazu priprema za otvaranje svojih objekata u BiH. Nakon izgradnje infrastrukture i pripreme logističkih kapaciteta, zapošljavanje i obuka velikog broja radnika predstavljaju jednu od posljednjih faza prije početka rada.

Lidl je već otvorio prijave za 125 skladišnih radnika u logističkom centru u Lepenici, dok će od 15. augusta do kraja septembra biti dostupni konkursi za više od 1.000 radnih mjesta u prodavnicama širom BiH.

Radnici će se tražiti u gradovima poput Sarajeva, Mostara, Banje Luke, Bihaća, Zenice, Travnika, Gračanice, Brčkog, Bijeljine, Vogošće, Istočnog Sarajeva, Tešnja i drugih mjesta.

U Lidlu BiH trenutno radi oko 400 zaposlenih, a nakon izbora kandidata slijedi obuka prema standardima kompanije koji se primjenjuju na svim tržištima na kojima posluje.

Zaposleni prolaze pripremu za različite zadatke, od rada na kasi i usluživanja kupaca do slaganja robe, zbog čega je potrebno nekoliko mjeseci od zapošljavanja do samog početka rada prodavnica.

Prema dosadašnjim informacijama, prve Lidlove prodavnice u Bosni i Hercegovini mogle bi biti otvorene početkom 2027. godine. Masovno zapošljavanje dodatno potvrđuje da se planovi kompanije za ulazak na bh. tržište približavaju realizaciji.