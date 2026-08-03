Vučić razgovarao s mještanima Čipuljića, rodnog sela oca

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, danas je posjetio Čipuljiće kod Bugojna, rodno mjesto svog oca, gdje se prisjetio djetinjstva i razgovarao s mještanima. Portalu InfoBugojno bilo je omogućeno da ekskluzivno prisustvuje druženju Vučića s mještanima u porodičnoj kući.

Vučić je evocirao uspomene na bezbrižne dane provedene u Čipuljićima, ističući da ga za ovo mjesto vežu najljepša sjećanja.