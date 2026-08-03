Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PORODIČNA KUĆA

Vučić razgovarao s mještanima Čipuljića, rodnog sela oca

Vučić je evocirao uspomene na bezbrižne dane provedene u Čipuljićima

Vučić u porodičnoj kući. Screenshot

Dž. B.

prije 1 sat 8 minuta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, danas je posjetio Čipuljiće kod Bugojna, rodno mjesto svog oca, gdje se prisjetio djetinjstva i razgovarao s mještanima. Portalu InfoBugojno bilo je omogućeno da ekskluzivno prisustvuje druženju Vučića s mještanima u porodičnoj kući.

Vučić je evocirao uspomene na bezbrižne dane provedene u Čipuljićima, ističući da ga za ovo mjesto vežu najljepša sjećanja.

- Ovdje, pred porodičnom kućom Vučića u Čipuljiću, prisjetio sam se djetinjstva, bezbrižnih dana, porodičnog dvorišta, lopte i prašnjavih terena na kojima smo odrastali. Poseban je osjećaj vratiti se na mjesto koje čuva najljepše uspomene i podsjeća da čovjek nikada ne zaboravlja odakle je krenuo“ - rekao je Vučić.

Govoreći o današnjoj situaciji u selu, Vučić je rekao da je u Čipuljićima ostalo tek četrdesetak Srba te najavio razgovore o načinima kako im se može pomoći.

# POSJETA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# ČIPULJIĆI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.