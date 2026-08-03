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TELEFONSKA SJEDNICA

Vlada FBiH odobrila 70.000 KM za transport stradalih planinara s Elbrusa

Sredstva su odobrena Federalnoj upravi civilne zaštite za provođenje aktivnosti transporta i finansiranje mjera

Pet planinara stradalo na Elbrusu. Screenshot

Dž. B.

prije 38 minuta

Vlada Federacije BiH na današnjoj telefonskoj sjednici odobrila je izdvajanje 70.000 KM iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2026. godinu radi transporta tijela pet zeničkih planinara stradalih na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Sredstva su odobrena Federalnoj upravi civilne zaštite za provođenje aktivnosti transporta i finansiranje mjera koje se realiziraju u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH.

Za provedbu odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava civilne zaštite, svako u okviru svojih nadležnosti.

Podsjetimo, pet članova planinarske ekspedicije iz Zenice izgubilo je život tokom uspona na Elbrus usljed izuzetno teških vremenskih uslova. U tragediji su stradali Alma Okanović, Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić i dr. Meliha Čaušević.

# ELBRUS
# TRANSPORT
# ZENIČKI PLANINARI
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