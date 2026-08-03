Republika Srpska sutra obilježava Dan žalosti povodom stradanja Srba tokom "Oluje"

U Republici Srpskoj sutra će biti obilježen Dan žalosti povodom 31 godine od "stradanja i progona Srba tokom hrvatske vojno-policijske operacije "Oluja" 1995. godine".

Odluku o obilježavanju Dana žalosti Vlada Republike Srpske donijela je 21. jula, a obilježavanje će biti provedeno u skladu sa Zakonom o obilježavanju dana žalosti.

Dan sjećanja na stradale i prognane Srbe bit će obilježen u Banjoj Luci i Mrkonjić Gradu.

Operacija "Oluja" počela je 4. augusta 1995. godine, kada su hrvatske snage pokrenule ofanzivu na područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tada pod kontrolom Republike Srpske Krajine.

Međunarodni sud pravde u presudi iz 2015. godine nije utvrdio da je operacija "Oluja" predstavljala genocid, dok je Haški tribunal ranije razmatrao navode o zločinima počinjenim tokom i nakon akcije.



