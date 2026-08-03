BiH bi bez mina mogla biti tek 2032. godine

Bosna i Hercegovina vjerovatno neće ispuniti cilj da do 2027. godine bude oslobođena mina, pa je zatraženo novo produženje roka do 1. marta 2032. godine.

Kako je navedeno u Programu rada Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) za 2027. godinu, novi rok predviđa da sva preostala minski kontaminirana područja budu očišćena do kraja 2031. godine.

BiH je u aprilu 2026. godine podnijela zahtjev za produženje roka Komitetu za provedbu Konvencije o zabrani mina. U skladu s tim planirano je i donošenje nove Strategije protuminskog djelovanja za period od 2027. do 2032. godine.

Prema podacima BHMAC-a, početkom 2026. godine u BiH je bilo oko 775 kvadratnih kilometara minski sumnjivog područja, što predstavlja više od jedan posto ukupne teritorije države.

Tokom 2025. godine očišćeno je nešto više od 52 kvadratna kilometra zemljišta, dok je za 2026. planirano čišćenje dodatnih 75 kvadratnih kilometara.

Bosna i Hercegovina i dalje je jedna od najugroženijih evropskih zemalja kada je riječ o minama. Problem datira još iz perioda nakon rata, a raniji rokovi za završetak procesa deminiranja – prvo 2009., a zatim 2025. godine – nisu ostvareni.

Produženje roka do 2032. godine pokazuje da će uklanjanje mina ostati jedan od dugoročnih sigurnosnih izazova za BiH.