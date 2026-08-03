Nakon neuspjeha s uvođenjem vanredne uprave: Sutra sastanak predstavnika Vlade FBiH s prvim ljudima Nove Željezare Zenica

Predstavnici Vlade FBiH održat će sutra sastanak s predstavnicima Nove Željezare Zenica, saznaje portal "Avaza".

Prema informacijama "Avaza", sastanak će biti održan u 12 sati u Vladi Federacije BiH, a njemu će prisustvovati i predstavnici Sindikalnog odbora radnika Nove Željezare.

Podsjećamo, do sastanka je došlo nakon što je su Općinski i Kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog Vlade FBiH za uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru.

Svemu je prethodio lex specialis, koji je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH, no on nikada nije uspio zaživjeti.

Inače, kompanija je ušla u probleme svega nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović Goci.