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"AVAZ" SAZNAJE

Nakon neuspjeha s uvođenjem vanredne uprave: Sutra sastanak predstavnika Vlade FBiH s prvim ljudima Nove Željezare Zenica

Prema informacijama "Avaza", sastanak će biti održan u 12 sati u Vladi Federacije BiH, a njemu će prisustvovati i predstavnici Sindikalnog odbora radnika Nove Željezare

Nova Željezara Zenica. Avaz

Piše: Evelin Trako

1 sat

Predstavnici Vlade FBiH održat će sutra sastanak s predstavnicima Nove Željezare Zenica, saznaje portal "Avaza".

Prema informacijama "Avaza", sastanak će biti održan u 12 sati u Vladi Federacije BiH, a njemu će prisustvovati i predstavnici Sindikalnog odbora radnika Nove Željezare.

Podsjećamo, do sastanka je došlo nakon što je su Općinski i Kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog Vlade FBiH za uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru.

Svemu je prethodio lex specialis, koji je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH, no on nikada nije uspio zaživjeti.

Inače, kompanija je ušla u probleme svega nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović Goci.

# VLADA FBIH
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
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