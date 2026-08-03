Rajli o saslušanju saradnika Memorijalnog centra Srebrenica: Poštujte vladavinu prava

Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Džulijan Rajli (Julian Reilly) oglasio se povodom saslušanja bivših i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica, poručivši da britanska ambasada pažljivo prati razvoj događaja.

Rajli je istakao da očekuje da sve aktivnosti nadležnih institucija budu provedene u skladu s vladavinom prava, pravičnim postupkom i uz puno poštivanje osnovnih ljudskih prava.

- Očekujemo da sve radnje nadležnih organa budu u skladu s vladavinom prava, pravičnim postupkom i poštivanjem osnovnih prava. Ohrabrujemo vlasti da osiguraju pravovremenu, transparentnu i tačnu javnu komunikaciju u pitanjima od značajnog javnog interesa - poručio je ambasador.

Naglasio je i da Memorijalni centar Srebrenica ima ključnu ulogu u očuvanju sjećanja na žrtve genocida, pružanju podrške preživjelima, borbi protiv negiranja genocida te obrazovanju budućih generacija.

- Velika Britanija je dugogodišnji podržavalac Memorijalnog centra i nastavit će podržavati njegov važan rad, kao i principe istine, sjećanja, pravde i pomirenja na kojima se on temelji - rekao je Rajli.