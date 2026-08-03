Ćosić nakon pucnjave: Građani su uznemireni, ali sigurnost nije ugrožena

Pucnjava koja se dogodila u jednoj od glavnih ulica Istočnog Sarajeva uznemirila je građane, a o cijelom slučaju oglasio se gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Poručio je da je sigurnosna situacija u gradu i dalje na visokom nivou, ali da ovakvi događaji zahtijevaju odlučnu reakciju svih nadležnih institucija.

Komentarišući pucnjavu, Ćosić je rekao da takav događaj opravdano izaziva zabrinutost građana.

Istakao je da se, prema dostupnim informacijama, radi o osobama koje su i ranije bile povezivane s kriminalnim aktivnostima, te naglasio da ovakvi slučajevi moraju biti signal ne samo policiji nego i tužilaštvima i sudovima.

Potraga za Ždralom

Policija aktivno traga za Đorđem Ždralom, dok je ranjen Kosta Pandurević. Obojica su odranije poznata policiji.

- MUP Republike Srpske je odradio svoj dio posla, a sada je na pravosuđu da brzo reaguje. Ako neko treba da ide u zatvor, mora da ide u zatvor i ne može ugrožavati sigurnost građana - poručio je Ćosić za BHRT.

Dodao je da lokalne, entitetske i državne institucije moraju imati intenzivniju saradnju kako bi se spriječilo ponovno djelovanje kriminalnih grupa.

Brojni projekti

Ćosić je komentarisao i projekte u Istočnom Sarajevu, naglašavajući da je na Palama otvorena nova kružna raskrsnica vrijedna gotovo milion konvertibilnih maraka, koja bi trebalo da unaprijedi sigurnost i protočnost saobraćaja.

Najavio je i nastavak radova na rekonstrukciji saobraćajnica, istakavši da će ove godine na području Istočnog Sarajeva biti realizovani javni investicioni projekti vrijedni oko 15 miliona KM.

Među planovima su i izgradnja novih kružnih tokova na području Kule i Bijelog Polja, kao i proširenje pojedinih saobraćajnica radi smanjenja saobraćajnih gužvi.

Ćosić smatra da je razvoj putne infrastrukture jedini odgovor na sve veći broj vozila.

- Danas gotovo svaka porodica ima dva ili tri automobila. Moramo pratiti potrebe građana i razvijati infrastrukturu - rekao je Ćosić.

Komentarisao je i stanje na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, rekavši kako naša zemlja mora ozbiljnije sagledati problem nedostatka domaće radne snage.

Podsjetio je da se u građevinarstvu i ugostiteljstvu već angažuju strani radnici, dok istovremeno dio domaće radno sposobne populacije ostaje van tržišta rada.

- Ne mogu svi raditi u javnom sektoru. Ako imamo nezaposlene, a uvozimo radnu snagu, očigledno je da nešto nije u redu - rekao je.

Govoreći o odlasku zdravstvenih radnika iz Republike Srpske, Ćosić je ocijenio da zdravstveni i obrazovni sistem predstavljaju temelje svakog društva.

Istakao je da su plate u pojedinim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH više, zbog čega dio medicinskog osoblja prelazi na druga radna mjesta ili odlazi u inostranstvo.