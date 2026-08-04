U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Zemlja spržena, ratari očajni

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Zemlja spržena, ratari očajni.

Rekordne temperature će se zadržati i narednih deset dana, predviđaju meteorolozi. Poljoprivrednici su već na izmaku snaga i predviđaju ogromne štete na usjevima.

U rubrici "Crna hronika" čitajte ispovijesti supruge i majke nakon stravičnog zločina kada je punac ubio svog zeta u Sarajevu u nedjelju.

Bosanski jezik nepoželjan: Dodikov režim uporno gazi prava bošnjačke djece.

Vlast spremila novu pljačku građana: Markiranje goriva po džepu građana.

Donosimo temu kako je bošnjačka dijaspora odustala od RS-a.

Čitajte i o markiranju goriva po džepu građana.

Čitajte i kako klik na proizvod s intereneta može skupo koštati.

Legendarni bh. fudbaler Edin Džeko potpisao je ugovor sa Šalkeom.

U rubrici "Sarajevski kanton" donosimo: Zašto Sarajlije ne smiju znati ko ih truje?

Iran jasno poručio Donaldu Trampu da nema pregovora dok traje agresija.

Pripreme za 32. Sarajevo Film Festival. Objavljen bogat program koji već sada privlači pažnju publike.

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