Ekonomista Davud Bećirović: Plašim se nepromišljenih odluka

Ime i prezime: Davud Bećirović.
Datum i mjesto rođenja: 5. avgust 1991. godine, Zenica.
Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu i malo odšutim.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bio bih kuhar ili krojač.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Radio sam na mašini u štampariji.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Omiljena kafa.
Najdraža pjesma: „Da šutiš“, Dino Merlin.
Šta gledate na televiziji: Fudbal.
Šta Vas nervira: Bezobrazluk.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Unikatna kaciga za motor.
Čega se plašite: Nepromišljenih odluka.
S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Zelena.
Ko Vam je uzor: Omer ibn el-Hatab (Hattab).
Najdraži pisac: Nedžad Ibrišimović.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Radio bih na zaustavljanju ratova i zaštiti djece.
Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Zašto nacije propadaju“ (Why Nations Fail).
Tim za koji navijate: FK Željezničar.
Omiljena narodna izreka: „Gdje ti puno obećavaju, malu torbu ponesi“.
Koje pitanje najviše mrzite: Otkud ti?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Barni Stinson (Barney).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Oman.