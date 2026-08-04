Ekonomista Davud Bećirović: Plašim se nepromišljenih odluka

Ime i prezime: Davud Bećirović.

Datum i mjesto rođenja: 5. avgust 1991. godine, Zenica.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu i malo odšutim.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bio bih kuhar ili krojač.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Radio sam na mašini u štampariji.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Omiljena kafa.

Najdraža pjesma: „Da šutiš“, Dino Merlin.

Šta gledate na televiziji: Fudbal.

Šta Vas nervira: Bezobrazluk.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Unikatna kaciga za motor.

Čega se plašite: Nepromišljenih odluka.

S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Zelena.

Ko Vam je uzor: Omer ibn el-Hatab (Hattab).

Najdraži pisac: Nedžad Ibrišimović.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Radio bih na zaustavljanju ratova i zaštiti djece.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Zašto nacije propadaju“ (Why Nations Fail).

Tim za koji navijate: FK Željezničar.

Omiljena narodna izreka: „Gdje ti puno obećavaju, malu torbu ponesi“.

Koje pitanje najviše mrzite: Otkud ti?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Barni Stinson (Barney).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Oman.