Preminuo otac Gorana Selaka: "Uvijek je bio uz ljude i za ljude, a njegova vrata i njegovo srce bili su otvoreni za svakoga"

Otac predsjednika SPS-a RS Gorana Selaka, Milan, preminuo je sinoć, potvrdio je Selak na svojoj Facebook stranici.

- Otišao je moj otac Milan. Moj ponos, moj kralj i moja legenda. Otišao je čovjek velikog srca, koji je istinski volio ljude i svoj narod. Volio je život, druženje i prijatelje. Uvijek je bio uz ljude i za ljude, a njegova vrata i njegovo srce bili su otvoreni za svakoga - napisao je Selak i dodao:

- Živio je za svoju porodicu, za sve nas, a posebno za svoju unučad, koja su bila njegova najveća radost i ponos. Teško je pronaći riječi kojima sin može da se oprosti od oca koji mu je bio oslonac, uzor i snaga kroz život.