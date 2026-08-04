Kantonalni sud vratio predmet tužbe Sebije Izetbegović protiv UNSA Općinskom sudu

Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Sebije Izetbegović i ukinuo rješenje Općinskog suda u Sarajevu kojim su se proglasili nenadležnim nakon okončanog kompletnog dokaznog postupka u tužbi protiv Univerziteta u Sarajevu.

Podsjećamo, Sebija Izetbegović se žalila na odluke kojim je poništen njen upis u knjigu magistrana Medicinskog fakulteta. Tada je to obrazloženo na način da nije ispunila uslove za sticanje zvanja.

Predmet je sada ponovo vraćen Općinskom sudu na odlučivanje te su obavezani da donesu odluku.

Općinski sud je ranije ponudio obrazloženje da je riječ o upravnoj stvari i uputio ga Kantonalnom sudu, no takav stav je ocijenjen kao pogrešan.

Kantonalni sud u Sarajevu je naveo da je riječ o građansko-pravnoj stvari i da oni ne mogu odlučivati o njoj.

Kada se predmet vrati Općinskom sudu u Sarajevu, neće biti potrebe za ponavljanjem dokaznog postupka, nego će oni samo donijeti odluku.